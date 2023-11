Justin Kluivert come Raducioiu e Jovetic: gol in tutti i 5 top campionati europei…

L’attaccante olandese raggiunge il rumeno campione d’Europa col Milan nel 1994 e il montenegrino ex Fiorentina e Inter, ora in forza all’Olympiakos

Justin Kluivert è diventato il terzo giocatore nella storia a segnare in tutti i maggiori cinque campionati europei.

(Photo by Catherine Ivill/Getty Images)

L’attaccante del Bournemouth si è unito al rumeno e al montenegrino sabato scorso, quando ha segnato contro lo Sheffield United il suo primo gol in Premier League nella vittoria per 1-3 della sua squadra a Bramall Lane.

Nella sua carriera precedente, il figlio di Patrick era andato in rete in Italia (con la Roma), Germania (Lipsia), Francia (Nizza) e Spagna (Valencia).

In particolare, Kluivert è riuscito a centrare tutti e 5 gli “obiettivi” all'età di soli 24 anni!

È anche uno dei 4 giocatori di sempre ad aver giocato in tutti e 5 i principali campionati europei, aggiungendo anche Christian Poulsen, un centrocampista difensivo danese che, a causa della sua posizione in campo, non riusciva a segnare ovunque giocasse.