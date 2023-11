Arsenal U18, non si gioca: l’autista del pullman a Bournemouth invece che a Brighton

La partita in trasferta dell'Arsenal Under 18 contro il Brighton & Hove Albion oggi è stata rinviata dopo che il pullman della squadra ospite è finito invece a Bournemouth. Inizialmente l'incontro era in programma alle 12:00 all'AMEX Football Center di Brighton, ma è stato poi ritardato fino alle 12:30 prima di essere posticipato, con la partita che ora dovrà svolgersi in una data successiva.