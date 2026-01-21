Juventus-Benfica, in palio i playoff Champions: il pronostico di DDD

Il nostro parere sull'attesa sfida dello Stadium

Federico Grimaldi 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 12:32)

La Juventusè appesa ad un filo. Se in campionato ha ritrovato smalto, complice anche l'esplosione di David ed un gioco che ora sembra funzionare alla grande, non si può dire lo stesso in Champions. I bianconeri si ritrovano al 17esimo posto della classifica generale, con appena 2 punti sopra alla zona out. Una sconfitta contro il Benficadi Mou potrebbe complicare e non poco i piani di Spalletti. In una situazione peggiore, si trova la stessa squadra di Mou, che con appena 6 punti in 6 gare, dovrà andare a caccia dei 3 punti allo Stadium, per sognare ancora un posto nei playoff.

Juventus-Benfica, come arrivano le due squadre — La Juventus, come detto in precedenza, sta vivendo un periodo di ringiovanimento. Il club bianconero sta lottando nelle zone alte di classifica in Serie A dopo una lunga cavalcata costellata da 5 vittorie e 1 pareggio. La sconfitta di Cagliari rappresenta l'unica crepa di un meccanismo che sta iniziando ad ingranare. Spalletti ha ridato vigore a David e ha trovato il modo per far rendere tutti al meglio.

Il tecnico toscano è atteso da una settimana di fuoco: dopo il Benfica, allo Stadium arriva il Napoli. Se, la Juve è tornata a splendere, non si può dire la stessa cosa del Benfica di Mourinho. Il tecnico portoghese è stato chiamato a risollevare un inizio drammatico, ma dati alla mano - sta rendendo come il suo precessore - . Serve una scossa e questa può arrivare, incredibilmente, in uno stadio, in una città, in un Paese - che per anni è stato casa.

Giocatori chiave — La Juventus affida il proprio destino a Kenan Yildiz. Non è più una scommessa né una promessa: il talento turco è diventato il fulcro tecnico della squadra, l’uomo a cui consegnare le chiavi del gioco nei momenti decisivi. La sua crescita è stata rapida e costante, fino a trasformarlo nel vero punto di riferimento offensivo bianconero. Sembra lontano il ricordo di quel pomeriggio contro il Napoli, quando venne sostituito tra le polemiche e gli sguardi tesi verso la panchina di Spalletti.

Oggi Yildiz è maturato, si è preso responsabilità e leadership, diventando il faro capace di illuminare la manovra anche nelle fasi più complicate della partita. Ancora una volta toccherà a lui trascinare la Juventus verso l’obiettivo playoff di Champions League.

Di fronte ci sarà un Benfica senza una stella assoluta, ma ricco di qualità ed esperienza: Pavlidis, Ríos, Prestianni e Otamendi rappresentano un collettivo solido e ben strutturato. Mourinho punterà proprio sull’esperienza dei suoi uomini per mettere in difficoltà i bianconeri e provare a scalfire la Juventus di Spalletti, chiamata a una prova di maturità europea.

Juventus-Benfica, le probabili formazioni — Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Mckennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis. Allenatore: Mourinho

Il pronostico di DDD — La partita si preannuncia tesa, con una posta in palio altissima. Difficilmente assisteremo a uno spettacolo ricco di giocate: la tensione rischia di prendere il sopravvento sul bel gioco. Spalletti farà leva sull’effetto del proprio stadio per provare a portare a casa il risultato, mentre Mourinho potrà contare sull’arma che meglio conosce: l’esperienza. Il tecnico portoghese è nel suo habitat naturale quando si tratta di sfide di questo peso e sa come gestire partite bloccate e nervose. Il pronostico di DDD, dunque, è un pareggio, un risultato che sorriderebbe più alla Juventus che al Benfica.Risultato esatto: 1-1