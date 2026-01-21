Juventus-Benfica live: streaming gratis e diretta TV della partita di Champions League

Juventus-Benfica, dove vedere in streaming live gratis e in diretta tv la partita valevole per la settima giornata di Champions League.

Settima e quindi penultima giornata di Champions League per la Juventus che sarà alle prese con il Benfica. Mercoledì 21 gennaio all'Allianz Stadium di Torino alle 21:00 i bianconeri affronteranno i portoghesi, a caccia di punti disperati per la qualificazione ai playoff. Con un successo Yildiz e compagni saranno praticamente certi di stare tra le 24, con il sogno della Top 8.

Juventus-Benfica, il momento delle due squadre — Con nove punti raccolti finora, la Juventus è pienamente nelle 24 squadre che si giocheranno i playoff. Per restarci però deve evitare di perdere una delle due partite rimaste del girone unico. Matchpoint per i ragazzi di Luciano Spalletti allo Stadium che può diventare cruciale addirittura per un possibile piazzamento tra le prime otto e l'accesso diretto agli ottavi di finale.

Le quattro partite iniziali perse in questa competizione non hanno spaventato la squadra della capitale portoghese, soprattutto dopo l'arrivo di Jose Mourinho in panchina. I due successi per 2-0 contro Ajax e Napoli hanno rinvigorito questo gruppo che ora crede alla qualificazione ai playoff.

Le probabili formazioni di Juventus-Benfica — Ancora fiducia a David in attacco nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti, con Yildiz, Miretti e McKennie confermati sulla trequarti. In porta torna Di Gregorio al posto di Perin. Senza Lukebakio, Bah e Rios per infortunio Mourinho resta comunque con il modulo speculare ai bianconeri. C'è l'ex Roma Dahl come terzino sinistro, davanti l'unica certezza è l'impiego di Pavlidis

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti

BENFICA (4-2-3-1): Trubin, Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. Allenatore: Jose Mourinho.