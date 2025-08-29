Dopo l'incredibile qualificazione in Champions League ottenuta ai calci di rigore contro il Celtic, il Kairat Almaty ha vissuto lo scorso pomeriggio un momento che entrerà di diritto nella storia del club. Per la prima volta, la formazione kazaka ha preso parte al sorteggio della massima competizione europea. Ansia e adrenalina, sicuramente, ma anche la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere e, anzi, avrà l'inestimabile occasione di potersi confrontare con le più grandi stelle del calcio mondiale.

"Siamo stati molto felici quando lo abbiamo scoperto. Volevamo il maggior numero possibile di avversari top e, in effetti, oltre al Real giocheremo anche contro Arsenal e Inter. Siamo contenti di avere questa opportunità. Siamo contenti dei risultati del sorteggio. Il Real Madrid è un club che non ha bisogno di presentazione. L'Inter ha giocato la finale di Champions League due volte negli ultimi tre anni. Lo stesso Arsenal ha giocato in semifinale ed è costantemente in lotta per il titolo in Inghilterra. Brugge, Sporting, Olympiacos, Pafos e Copenhagen sono squadre di alto livello, campioni dei loro paesi. Il livello è molto alto. È chiaro che sembriamo minuscoli rispetto alla loro storia, ma non dimentichiamo che nel calcio tutto è possibile. Ci sono le partite in casa, potremo contare sui nostri tifosi. Combatteremo e daremo il massimo".