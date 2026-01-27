Kane, ancora Bayern Monaco nel suo futuro: prove di rinnovo fino al 2028

Il bomber inglese, in Germania, ha trovato la sua comfort zone

Federico Grimaldi 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 11:42)

In Germania ha trovato la sua zona di comfort. Harry Kane, da quando è arrivato al Bayern, ha scoperto all'età di 30 anni, come ci si sente a vincere un trofeo. Forse, il bomber inglese, era uno dei pochi che più di tutti meritava di vincerlo. Dalla finale persa di Champions col Tottenham, alla Bundesliga persa in favore del Leverkusen, la vita sembrava aver destinato a Kane un futuro beffardo: la vittoria del campionato ha rotto questa maledizione e ora il suo amore col Bayern potrebbe non finire. Il contratto è in scadenza nel 2027, ma le parti stanno lavorando al fine di trovare un accordo fino al 2028, o anche 2029.

Kane, il Bayern vuole rinnovarlo: "Ne stiamo parlando con Harry" — Harry Kaneuna cosa ha sempre saputo fare durante la sua carriera: segnare. Col Tottenham è stato letteralmente un'autentica macchina da gol, e col Bayern sta dimostrando - che anche col passare dell'età - niente si sia fermato. Da quando è al Bayern ha fatto più gol che partite in campionato ed ha un ottimo score anche in Champions League. Vero è, che il club tedesco non ha rivali in Germania e - quest'anno - ha una media di più di 3 gol a partita: con Musiala e Olise dietro, diventa anche tutto più facile. Kane non ha intenzione di fermarsi e col Bayern ha trovato la squadra perfetta per le sue caratteristiche: offensiva, divertente e concreta.

Quella concretezza che è mancata nelle sue passate squadre e che finalmente, Kane ha. Il Bayern è entusiasta di Kane e tramite le parole di Eberl, direttore sportivo dei bavaresi riportate da Espn, il rinnovo potrebbe essere alla porta: "Ne stiamo parlando con Harry", ha dichiarato. "Tutti sanno che prima o poi va presa una decisione", ha aggiunto Eberl. Restano da definire alcuni dettagli contrattuali, ma la sensazione è che l'inglese possa rimanere il numero 9 del Bayern ancora per tanto, almeno fino al 2028 - se non 2029 -. Il record di Shearer, in Inghilterra, attenderà.