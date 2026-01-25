Dopo l'impresa all'Allianz Arena, l'Augsburg ha aggiunto un po' di pepe al post-partita tirando in ballo Harry Kane

Luca Paesano Caporedattore 25 gennaio - 20:00

In una giornata di Bundesliga che resterà negli annali, il Augsburg beffa il Bayern Monaco con un clamoroso 2‑1 e sfotte Harry Kane sui social. E dunque, non solo l’impresa in campo per fermare la clamorosa striscia di imbattibilità dei bavaresi, ma anche un po’ di pepe per rendere ancor più vivo il post-partita.

Il Bayern, grande dominatore della Bundesliga, puntava a restare imbattuto in campionato, ma è stato frenato da una stoica prestazione dell’Augsburg, che si trova in grande difficoltà in classifica.

L’Augsburg batte il Bayern e Kane diventa un meme Dopo il fischio finale, i canali ufficiali dell’Augsburg hanno pubblicato un contenuto social che ha catturato l’attenzione: un’immagine con un finto scambio di messaggi in cui si sottolinea la prova incolore di Harry Kane. Infatti, nella chat fittizia, un’interlocutorie chiede all’altro a che ora si sarebbe presentato. La risposta è affidata ad un’immagine di Harry Kane, che, tradotto, significa che “non si farà vivo”. Un po’ come Kane sotto porta ieri pomeriggio.

Nonostante le cinque conclusioni provate, infatti, l’attaccante inglese non è riuscito a mettere la sua firma sul match. La sconfitta del Bayern interrompe una lunga striscia di risultati utili in Bundesliga, una statistica che i bavaresi speravano di mantenere intatta a lungo vista la notevole supremazia in classifica e la qualità dell’organico. L’Augsburg, dal canto suo, reduce da una stagione complicata sul fronte salvezza, ha trovato una prova di carattere e una vittoria che alimenta fiducia.

Il caso del post social non è da sottovalutare: in un’epoca in cui l’interazione digitale delle squadre è un amplificatore delle narrative sportive, lo sfottò all’idolo Kane ha scatenato reazioni e commenti mediatici, dando ancora più risonanza a una giornata di Bundesliga già ricca di spunti importanti.