Bayern Monaco, Kane è implacabile: tripletta all’Augsburg e 25 rigori consecutivi segnati

Kane implacabile in questa stagione al Bayern Monaco. Tra club e Nazionale ha segnato 25 rigori consecutivi, tripletta all'Augsburg nell'anticipo del venerdì.

Gennaro Dimonte 23 novembre 2024 (modifica il 23 novembre 2024 | 08:59)

Harry Kane è sempre più padrone del Bayern Monaco. L'attaccante inglese è stato protagonista di una tripletta nell'anticipo del venerdì di Bundesliga contro l'Augsburg. Un 3-0 che vede i bavaresi portarsi momentaneamente a +8 sul Lipsia secondo. Con i due rigori segnati all'Allianz Arena, l'ex Tottenham ha mandato in rete gli ultimi 25 tiri dal dischetto consecutivi tra club e Nazionale. Numeri incredibili per un giocatore che in stagione ha all'attivo 23 gol in 22 presenze. Il Bayern è tornato a macinare anche grazie alle prestazioni dell'uragano Kane.

Kane, che numeri con il Bayern Monaco! — Che Harry Kane sia un notevole bomber con il killer instinct in area di rigore non ci sono dubbi ma i numeri che sta facendo con il Bayern Monaco sono di quelli incredibili. Dopo le 44 reti della scorsa stagione, di cui 8 in Champions League, l'attaccante inglese è partito già alla grande quest'anno. Ben 23 reti in 22 presenze, in concorrenza con l'altro alieno Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona.

I 25 rigori consecutivi segnati tra club e Nazionale non sono un caso ma il frutto della cattiveria sotto porta di questo ragazzo di 30 anni. Già tre triplette in Bundesliga, contro Kiel, Stoccarda e Augsburg, e un poker in Champions contro la Dinamo Zagabria. L'uragano Kane è implacabile e ha come obiettivo quello di essere capocannoniere in due competizioni dopo l'ultimo Mondiale.