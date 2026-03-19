Con una doppietta all'Atalanta, Harry Kane fa la storia: è il primo inglese a segnare 50 gol in Champions

Samuele Dello Monaco 19 marzo - 12:27

Il palcoscenico europeo consacra definitivamente uno dei centravanti più prolifici della nostra epoca. Harry Kane ha scritto un'altra pagina indelebile della storia del calcio, diventando il primo giocatore inglese a raggiungere la quota di 50 gol nella UEFA Champions League. Un traguardo straordinario, tagliato con la maglia del Bayern Monaco nella travolgente vittoria europea contro l'Atalanta.

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Il risultato di Bayern-Atalanta — Nella sfida di ritorno degli ottavi di finale, i padroni di casa si sono imposti con un perentorio 4-1 sulla formazione bergamasca (risultato che fissa il punteggio complessivo del turno su un impietoso 10-2 per i tedeschi, dopo il 6-1 dell'andata).

Kane, rientrato da un recente fastidio al polpaccio e fermo a quota 48 reti nella competizione, non si è fatto sfuggire l'occasione per centrare il primato. L'attaccante ha aperto le marcature trasformando un calcio di rigore al 25' minuto, per poi siglare la sua personale doppietta al 54' minuto con una splendida e precisa conclusione. A completare il tabellino della serata per la squadra di Vincent Kompany ci hanno pensato Lennart Karl e Luis Díaz, mentre il gol della bandiera per gli uomini di Raffaele Palladino è stato siglato nel finale da Samardžić.

I numeri del record di Kane — Il capitano della nazionale inglese ha impiegato 65 partite complessive per raggiungere questo storico traguardo. La sua media realizzativa ha subito una netta impennata dal suo arrivo in Germania: vestendo la maglia del Bayern, Kane ha messo a referto ben 29 gol in appena 34 presenze in Champions League (0,85 gol a partita).

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Nella speciale graduatoria dei giocatori più veloci a toccare le 50 reti nella massima competizione continentale per club, Kane si posiziona al terzo posto assoluto, superato solamente da due mostri sacri del ruolo: Erling Haaland, al primo posto indiscusso, che ha impiegato appena 49 partite; Ruud van Nistelrooy, al secondo posto, capace di raggiungere l'obiettivo in 62 partite.

I complimenti di Luca Toni — L'impresa non è passata inosservata. Oltre alle lodi del proprio allenatore Kompany, che ha definito "incredibile" il fiuto per il gol del suo centravanti, sono arrivati i complimenti di grandi ex del passato. Luca Toni, Campione del Mondo nel 2006 ed ex beniamino dei tifosi del Bayern, ha speso parole speciali per l'uragano inglese. Kane ha risposto ringraziando calorosamente: "Ricevere queste parole da un grande numero 9 come te è qualcosa di davvero speciale".

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