Ex centrocampista, dirigente stimata e prima donna ai vertici sportivo dell'Amburgo: Kathleen Krüger rappresenta il nuovo volto della Bundesliga moderna.
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Il calcio tedesco abbatte un altro muro, continuando ad aprire le porte alle donne nei ruoli apicali del calcio maschile. Dopo la storica nomina di Marie-Louise Eta, diventata la prima allenatrice donna della Bundesliga con l'Union Berlino, arriva un'altra svolta simbolica e concreta: L'Amburgo ha scelto Kathleen Krüger come nuova Direttrice Sportiva. Una decisione che segna un passaggio importante nella cultura calcistica tedesca, più orientata verso meritocrazia e competenze, al di là delle tradizionali barriere di genere.
Dalla carriera in campo alla scrivania del BayernPrima di entrare nel mondo dirigenziale, Kathleen Kruger è stata una calciatrice professionista, cresciuta tra il Phönix Schleißheim e il Wacker München, prima di approdare al Bayern Monaco nel 2003. Tra il 2004 e il 2009 colleziona 33 presenze e un gol, salvo poi decidere di ritirarsi a soli 24 anni per i non sufficienti compensi economici dell'epoca.
Il vero salto arriva però fuori dal campo. Nel 2009 interrompe gli studi in 'International Management' per diventare assistente del Direttore Sportivo della squadra maschile del Bayern Monaco, Christian Nerlinger, per poi essere nominata Team Manager del club bavarese nel 2012. Kruger diventa un punto di riferimento interno per allenatori e calciatori, lavorando a stretto contatto con tecnici del calibro di Pep Guardiola, Hansi Flick e Thomas Tuchel. Nel 2024 un nuovo ruolo di spicco sempre al Bayern, che la promuove come Capo dello Sviluppo Strategico e Strutturuale dell'area sportiva del club.
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La chiamata dall'AmburgoPer Kruger, la sfida più importante della carriera è arrivata ora, dopo 17 anni a Monaco di Baviera: da luglio 2026, infatti, entrerà ufficialmente nel management dell'Amburgo con la carica di Direttore Sportivo, diventando la prima donna della storia della Bundesliga a ricoprire stabilmente questo ruolo. La dirigente tedesca avrà il compito di guidare l'area sportiva del club, con l'obiettivo di consolidare il ritorno dell'Amburgo ai vertici del calcio tedesco. Secondo la stampa tedesca, dovrebbe legarsi al club con un contratto quadriennale.
Negli ultimi anni il calcio tedesco ha investito molto sulla professionalizzazione delle strutture dirigenziali e sull'inclusione femminile nei ruoli decisionali e la figura di Kruger incarna perfettamente questo processo: competenza tecnica, esperienza sul campo e capacità manageriale, oltre qualsiasi stereotipo di genere.
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