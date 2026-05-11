Le parole dell'allenatrice, Marie-Louise Eta, dopo la prima storica vittoria con l'Union Berlino: felice per il trionfo ma tornerà nel calcio femminile
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Al quarto tentativo, Marie-Louise Eta ce l'ha fatta. Con il successo per 3-1 sul campo del Mainz nella 33ª giornata di Bundesliga, la 34enne tedesca è diventata la prima allenatrice nella storia a vincere una partita nei top-5 campionati europei. Un record inseguito per ben 3 partite, dopo le sconfitte contro Wolfsburg e Lipsia e il pareggio contro il Colonia, che però non ha cambiato l'idea dell'allenatrice, convinta di allenare nel calcio femminile una volta calato il sipario sulla stagione dell'Union Berlino.
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Marie Louise Eta została pierwszą trenerką w historii, która wygrała mecz w ligach TOP 5 pic.twitter.com/ysHobkngoL— David (@DawidBundesliga) May 10, 2026
Dal basso fino al topPrima di diventare la prima allenatrice nella storia dei top-5 campionati europei, Marie-Louise Eta ha dovuto fare una lunga trafila. Ritiratasi dal calcio giocato nel 2018 con la maglia del Werder Brema, l'ex centrocampista tedesca ha iniziato il suo percorso da allenatrice proprio nel settore giovanile del club biancoverde. Dal 2019 al 2023, Eta ha poi ricoperto l'incarico di vice-allenatrice nell'under della nazionale tedesca, prima di atterrare nel club di Berlino.
Proprio nella capitale tedesca, la classe '91 ha lavorato dapprima come collaboratrice tecnica nel settore giovanile e in prima squadra, per poi scrivere la storia del calcio diventando allenatrice ad interim dei Die Eisernen, in seguito all'esonero di Steffen Baumgart. Quello di Marie-Louise Eta è stato un percorso lungo e tortuoso, ma assolutamente meritato.
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Le parole di Marie-Louise Eta dopo la vittoriaSubito dopo la prima storica vittoria del suo Union Berlino, Marie-Louise Eta ha commentato il trionfo spostando prima l'attenzione sulla squadra piuttosto che sul suo record personale: "Sono contenta soprattutto per tutta la squadra, per lo staff e per i ragazzi. Ovviamente anche io sono molto felice come allenatrice, perché alla fine il calcio vive di vittorie ed è sempre una bella sensazione riuscire a vincere".
La vittoria, però, non cambia l'idea dell'allenatrice. Dopo l'ultima uscita stagionale contro l'Augusta, l'allenatrice lascerà la prima squadra maschile e andrà ad allenare la squadra femminile dell'Union Berlino: "Ho firmato quel contratto con piena convinzione già da tempo. Mi godo quest’ultima settimana con i ragazzi. Faremo di tutto per prepararci bene cercando di chiudere la stagione con altri tre punti davanti ai nostri tifosi".
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