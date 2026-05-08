Alphonso Davies si ferma ancora per infortunio: nuovo problema muscolare e stagione finita per il giocatore del Bayern Monaco
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I problemi fisici non lasciano in pace il povero Alphonso Davies. L'esterno del Bayern Monaco e della nazionale canadese è finito nuovamente ai box a causa di un infortunio muscolare, rimediato nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Lo stop, dunque, accende i dubbi sulla sua partecipazione al prossimo campionato mondiale.
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Stagione finita per Alphonso Davies: il canadese ha rimediato un infortunio al bicipite femorale sinistro 🚑— DIRETTACALCIOMERCATO (@DIRETTADCM) May 8, 2026
Non dovrebbe essere a rischio la sua partecipazione al Mondiale 🔎 pic.twitter.com/TvMZGOv3u7
L'infortunio di Alphonso DaviesAttraverso un comunicato, il Bayern Monaco ha reso noto le condizioni fisiche di Alphonso Davies. Nello specifico, si legge: "Alphonso Davies ha riportato un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro durante la semifinale di ritorno di Champions League contro il Paris Saint-Germain, disputata mercoledì, come confermato dallo staff medico del Bayern Monaco. Il nazionale canadese resterà quindi indisponibile per diverse settimane".
Sebbene non ci siano conferme sull'esatta durata dello stop, come riporta il sito ufficiale della Bundesliga, l'esterno canadese dovrebbe saltare le due restanti partite di campionato contro Wolfsburg e Colonia, e potrebbe essere indisponibile anche per la finale di Coppa di Germania del prossimo 23 maggio tra Bayern Monaco e Stoccarda.
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Salterà il Mondiale?La domanda che aleggia nelle menti degli appassionati riguardo l'infortunio di Davies è se l'esterno canadese mancherà lo storico appuntamento ai Mondiali, proprio nel suo Canada (oltre che in Messico e negli Stati Uniti). Le sensazioni al momento sarebbero positive, con il giocatore del Bayern che potrebbe essere comunque a disposizione della propria nazionale in vista della competizione.
Difatti, sempre secondo il report pubblicato sul sito del massimo campionato tedesco si evidenzia: "Al momento non ci sono indicazioni sul fatto che questo infortunio possa compromettere la partecipazione di Davies alla Coppa del Mondo FIFA 2026 che si terrà in Nord America quest'estate".
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