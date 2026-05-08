Il Friburgo rimonta e vola in finale di Europa League: invasione di campo e festa all'Europa Park

I problemi fisici non lasciano in pace il povero Alphonso Davies. L'esterno del Bayern Monaco e della nazionale canadese è finito nuovamente ai box a causa di un infortunio muscolare, rimediato nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Lo stop, dunque, accende i dubbi sulla sua partecipazione al prossimo campionato mondiale.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365

Stagione finita per Alphonso Davies: il canadese ha rimediato un infortunio al bicipite femorale sinistro 🚑



Non dovrebbe essere a rischio la sua partecipazione al Mondiale 🔎 pic.twitter.com/TvMZGOv3u7 — DIRETTACALCIOMERCATO (@DIRETTADCM) May 8, 2026

L'infortunio di Alphonso Davies

Attraverso un comunicato, ilha reso noto le condizioni fisiche di. Nello specifico, si legge: "Alphonso Davies ha riportato un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro durante la semifinale di ritorno di Champions League contro il Paris Saint-Germain, disputata mercoledì, come confermato dallo staff medico del Bayern Monaco. Il nazionale canadese resterà quindi indisponibile per diverse settimane".

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 12 GENNAIO: Alphonso Davies del Bayern Monaco osserva la partita di Bundesliga tra Bayern Monaco e Hoffenheim all'Allianz Arena il 12 gennaio 2024 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Sebastian Widmann/Getty Images)

Sebbene non ci siano conferme sull'esatta durata dello stop, come riporta il sito ufficiale della Bundesliga, l'esterno canadese dovrebbe saltare le due restanti partite di campionato contro Wolfsburg e Colonia, e potrebbe essere indisponibile anche per la finale di Coppa di Germania del prossimo 23 maggio tra Bayern Monaco e Stoccarda.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365

Live Streaming

Salterà il Mondiale?

La domanda che aleggia nelle menti degli appassionati riguardo l'infortunio diè se l'esterno canadese mancherà lo storico appuntamento ai Mondiali , proprio nel suo(oltre che in Messico e negli Stati Uniti). Le sensazioni al momento sarebbero positive, con il giocatore delche potrebbe essere comunque a disposizione della propria nazionale in vista della competizione.

Difatti, sempre secondo il report pubblicato sul sito del massimo campionato tedesco si evidenzia: "Al momento non ci sono indicazioni sul fatto che questo infortunio possa compromettere la partecipazione di Davies alla Coppa del Mondo FIFA 2026 che si terrà in Nord America quest'estate".

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365