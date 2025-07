Miura e una carriera interminabile

Con la presenza in campo di domenica scorsa nella partita di quarta serie giapponese, Miura porta ufficialmente a 40 il numero di stagioni giocate. L'Atletico Suzuka è solo l'ultima delle molte squadre in cui il giapponese ha militato. Tutto ha avuto inizio nel 1986 con l'esordio al Santos e da allora l'attaccante non si è più fermato. Oltre a Brasile e Giappone, ha giocato in Italia al Genoa (primo giapponese a sbarcare in Serie A), in Croazia, in Australia e in Portogallo. Tre continenti in cinque decenni di carriera. A questo si aggiunge la prolifica esperienza con la propria nazionale, per cui ha giocato dal 1990 al 2000. Per il suo Paese ha giocato 92 partite segnando 58 gol, diventando il secondo marcatore di sempre del Giappone.