Kazuyoshi Miura non vuole proprio saperne di smettere e continua a scrivere pagine su pagine del Guinnes dei record per ciò che riguarda il calcio. La stella giapponese, un vero e proprio totem in patria, si appresta con i suoi quasi 58 anni a cominciare la quarantesima stagione da calciatore professionista. Attualmente in prestito dall'FC Yokohama all'Atletico Suzuka, club di quarta divisione nipponica, "King Kazu" ha un contratto valido fino al dicembre 2025 e ha tutte le intenzioni di onorarlo fino in fondo. Insomma, di smettere proprio non se ne parla!