Il mondo del calcio viene nuovamente macchiato da un caso di violenza. Questa volta lo sfortunato episodio si è verificato in Kenya durante una partita per la permanenza in Prima Divisione. La partita tra le squadre di Kariobangi Sharks e Mombasa United, valida per lo spareggio salvezza, è stata sospesa a seguito di un'aggressione ai danni dell'arbitro da parte dei tifosi locali dopo quest'ultimo aveva fischiato un rigore nei minuti finali. Ecco la dinamica.

Kenya, arbitro aggredito in campo: tifosi scatenati per un rigore nei minuti finali

Kariobangi Sharks players and fans attack the referee after he awarded a penalty during their clash with Mombasa United 😂🤦‍♂️ pic.twitter.com/KTUIwmkxwA — 🀄️🦅 (@Breezy09800) October 7, 2026

Non è certo la prima volta che si viene a sapere di un caso di violenza nel mondo del pallone ma quando succede non si può certo restare indifferenti. Ieri pomeriggio in Kenya , allo stadio Ulinzi Complex di Nairobi, si giocava la partita di ritorno tra. In palio la permanenza nella massima serie. All'andata i due club avevano chiuso sull'1-1. Al 90′, su una azione di calcio d'angolo, l'arbitro Johnfischia un rigore per gli ospiti. E' l'inizio della fine: sul direttore di gara si avventano tutti i giocatori avversari.Ma questo è solo l'inizio dell'incubo che vivrà. Come hanno mostrato le immagini, subito dopo dalle tribune un gran numero di tifosi locali ha invaso il terreno di gioco scaraventandosi furiosamente contro il direttore di gara dando inizio ad una vera caccia all'uomo: insulti, spintoni, calci e pugni. Ad un certo punto, inoltre, iniziano anche a volare sedie verso l'arbitro che alla fine riesce a salvarsi rifugiandosi negli spogliatoi grazie all'intervento della polizia e degli steward.

PERTH, AUSTRALIA - 26 GENNAIO: I tifosi del Kenya mostrano il loro sostegno durante la finale per il nono posto tra Kenya e Nuova Zelanda, nella terza giornata dell'HSBC Perth SVNS all'HBF Park, il 26 gennaio 2025 a Perth, Australia. (Foto di Paul Kane/Getty Images)

Davanti ad una scena così la Federazione non è certo rimasta a guardare che subito si è riunita per decidere la sanzione da infliggere al club di Nairobi che, con ogni probabilità, sarà la sconfitta a tavolino e, di conseguenza, la retrocessione in seconda divisione. Come riportano i giornali locali, inoltre, lo spareggio non si sarebbe neanche dovuto disputare dato che i Kariobangi Sharks sono stati obbligati a giocare la sfida salvezza per un errore tecnico, ovvero l'errato conto della differenza reti.