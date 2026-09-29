La Coppa d'Africa 2027 potrebbe presto subire un importante cambiamento. L'evento è in programma la prossima estate dal 19 giugno al 17 luglio in Tanzania, Uganda e Kenya ma la CAF sta seriamente prendendo in considerazione la possibilità di far disputare il torneo in altre sedi a causa del grande ritardo dei preparativi motivo per cui adesso cresce il dibattito sulle possibili soluzioni alternative. Ecco la situazione.

Ritardo nei preparativi. La Coppa d'Africa 2027 potrebbe cambiare sede

Persarà una vera e propria corsa contro il tempo. Le tre nazioni sono state scelte come paesi ospitati per l'edizione 2027 della Coppa d'Africa ma nelle ultime ore la situazione ha subìto un vero e proprio capovolgimento ed ora si potrebbe andare verso un cambiamento di sede. Questo perché i tre paesi sono in grande ritardo nella preparazione delle strutture. Nonostante i numerosi messaggi rassicuranti arrivati allale preoccupazioni aumentano.Durante la recente visita nei tre Paesi ospitanti, il presidente della CAF, Patrice, aveva ribadito la propria fiducia nel progetto, escludendo l'esistenza di un "piano B" o di un "piano C" ma invitando comunque le autorità locali ad accelerare i lavori: "Sono più che soddisfatto e fiducioso nei preparativi", aveva dichiarato. Ma dietro tutta questa sicurezza sembra ci sia una situazione molto agitata. E non solo da parte della Federazione Africana.

DOHA, QATAR - 17 DICEMBRE: Il presidente della Confederazione Africana di Calcio (CAF) Patrice Motsepe partecipa alla cerimonia successiva alla partita per il terzo posto della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Croazia e Marocco allo Stadio Internazionale Khalifa il 17 dicembre 2022 a Doha, Qatar. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images)

La prossima ispezione è in programma a gennaio e con molta probabilità sarà quella che stabilità la conferma o il necessario cambio di sede. Tra le possibili alternative vengono indicati Egitto, Marocco e Costa d'Avorio, Paesi che dispongono già di impianti adeguati per ospitare la competizione. Oppure si potrebbe optare per un cambio di calendario delle prossime edizioni: l'Egitto, designato per il 2028, potrebbe ospitare il torneo già nel 2027, concedendo così a Tanzania, Kenya e Uganda un anno in più per completare le infrastrutture necessarie.