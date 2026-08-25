Tra le competizioni più note al mondo per le Nazionali figura anche la Coppa d'Africa. Ovviamente, rappresenta il torneo più importante del continente e negli ultimi anni ha aumentato il proprio livello di competitività ed anche di visibilità anche grazie ai vari giocatori che ci giocano. La prossima edizione si terrà nel prossimo anno, ma intanto si parla già di quella del 2028 e c'è già una nazione che vuole ospitare il torneo: l'Etiopia.

L'Etiopia si candida come Paese ospitante per la Coppa d'Africa 2028

L'edizione del prossimo anno della massima competizione africana passerà alla storia per due motivi. Il primo è che, per la prima volta, i Paesi ospitanti sono ben tre, per la precisioneed. La seconda motivazione è che sarà l'che si disputerà in un anno che termina con un. Infatti, il torneo per le Nazionali africane è sempre stato disputato ogni due anni, mentre dal 2028 cambierà la modalità e l'evento avrà cadenza quadriennale in modo tale da allinearsi con l'e le altre competizioni. L'ultima edizione del torneo l'ha vinta il Senegal sul campo ma, a causa dell'abbandono del terreno di gioco dei Leoni della Teranga, ildellaha assegnato la vittoria ala tavolino.

Nelspruit, Sudafrica - 25 gennaio 2013: I tifosi dell'Etiopia si divertono durante la partita della Coppa d'Africa 2013 tra Burkina Faso ed Etiopia allo Stadio Mbombela. (Foto di Manus van Dyk/Gallo Images/Getty Images)

Anche se la prossima edizione del torneo deve ancora iniziare e, soprattutto, non si sanno ancora quali selezione parteciperanno, si sta già pensando al 2028. Nel corso della giornata odierna, infatti, il noto quotidiano sportivo francese L'Equipe ha riportato la notizia che riguarda il Paese situato nel Corno d'Africa, che ha presentato la propria candidatura per ospitare l'edizione che si terrà tra due anni. Inoltre, la Federazione Calcistica della nazione ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui ha spiegato che "la candidatura soddisfa tutti i requisiti e ribadisce che il Paese è pronto per ospitare il più grande evento calcistico". Per l'Etiopia, che sta vivendo un periodo di numerosi conflitti armati, sarebbe la sua seconda volta da Paese ospitante dopo l'edizione del 1976.