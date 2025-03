La Federazione ha deciso di vederci chiaro dopo un'intercettazione dubbia dell'estremo difensore

Una bufera si è infranta su Kenya-Camerun, la gara disputata lo scorso 11 ottobre 2024 valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa che ha visto gli ospiti affermarsi per 4-1. Ha subito fatto scalpore la prestazione della squadra di casa e del portiere Patrick Matasi, protagonista di numerosi clamorosi errori fatali. Nelle settimane seguenti, sono stati divulgati sui social molti video che ritraevano l'estremo difensore parlare con un interlocutore misterioso di un "piano" riguardante il seguente match, mettendo in guardia la Federazione che ha deciso di passare subito all'azione con un'indagine e una sospensione provvisoria per il calciatore del Kenya.

Le incognite su Kenya-Camerun — Tutto ha avuto inizio lo scorso 11 ottobre 2024 quando si è disputata l'importante gara tra Kenya e Camerun che avrebbe decretato la squadra partecipante alla Coppa d'Africa di quest'anno. La gara di andata aveva visto trionfare di misura il Camerun per una sola rete a zero, costringendo il Kenya alla reazione di orgoglio per sperare di ribaltare il risultato. In campo, la situazione è stata completamente diversa da ciò che si potesse immaginare: totale dominio degli ospiti, che si sono imposti per 4-1. Ma sono proprio le reti subite che hanno iniziato a gettare le prima ombre sulla gara, con errori grossolani da parte del portiere Patrick Matasi. Inoltre, dopo la roboante sconfitta, il ct Engin Firat ha presentato le sue dimissioni, sollevando un vero e proprio caso.

Le intercettazioni e i video di Matasi — L'incredibile avviene qualche giorno dopo la sconfitta del Kenya che ha portato all'esclusione della prossima Coppa d'Africa. Sul web hanno iniziato a circolare dei video proprio del portiere Patrick Matasi nei quali parlava con un interlocutore anonimo di un "piano" da attuare per la seguente partita, nella quale poi non è stato mai convocato dal neo allenatore Benni McCarthy. Una situazione molto delicata che ha rappresentato una prova in più dei sospetti già avuti: la partita Kenya-Camerun potrebbe esser stata truccata. La Federazione kenyota è così subito intervenuta per cercare di comprendere al meglio l'accaduto, cautelandosi per il presente e il futuro con decisioni molto drastiche.

Le decisioni della Federazione — La Federazione di Calcio del Kenya ha così diramato un comunicato ufficiale nel quale ha comunicato la sospensione provvisoria per 90 giorni del portiere Patrick Matasi da tutte le competizioni sportive nazionali, prendendo atto dei video pubblicati sul web e di una possibile combine della partita contro il Camerun. La decisione è stata presa in sinergia con gli organi competenti anche del campionato, comunicandola anzitempo al giocatore e al suo club di riferimento. La Federazione ha al contempo dato il via a un'indagine approfondita a riguardo, supportando un calcio pulito e promuovendo i valori di sportività e correttezza.