Kerzhakov, l’ex bomber russo contro la guerra: “Incredibile, abbiamo dovuto andarcene”

L'ex attaccante di Zenit e Siviglia, storico marcatore del calcio russo, ha riconosciuto durante un'intervista che ha paura per l'intervento militare del suo paese in Ucraina

Davide Capano

Alexandr Kerzhakov, bandiera del calcio russo ed ex giocatore di Zenit San Pietroburgo e Siviglia, ha rotto il suo silenzio dopo essere emigrato all'estero e si è pronunciato contro l'intervento militare della Russia.

(Photo by Matthias Hangst/Getty Images)

“Non capisco come sia possibile che in una società così moderna e progressista possano accadere le cose che stanno succedendo”, ha detto il 40enne in un’intervista rilasciata al giornalista sportivo Nobel Arustamián.

Kerzhakov, trasferitosi alla fine dell’anno scorso a Dubai, ha riconosciuto: “È molto difficile parlare in un modo che non influenzi nulla. Questo è il problema, uno dei maggiori problemi in questo momento in Russia, purtroppo. Ho paura. Non avrei mai creduto che potesse accadere una cosa del genere. Dopo praticamente ogni intervista, mi veniva chiesto qual è il mio più grande desiderio, cosa vorrei. L’unica cosa che ho sempre chiesto è che non ci siano guerre. Ovunque nel mondo”.

L’ex attaccante, oggi allenatore, ha ammesso che ogni giorno che passa capisce meglio “la grandezza” del problema scoppiato nel febbraio 2022, con l'inizio della campagna militare russa in Ucraina.

“Non riesco a capirlo. Purtroppo, non mi entra in testa. Ho provato, sicuramente, a spiegarmelo, ma non riesco a trovare risposte”, ha notato.

Così ha deciso di lasciare la Russia, anche se ha insistito che non si tratta di una fuga o di un’emigrazione definitiva, ma di allontanarsi provvisoriamente e di andarsene per un po' lontano dal paese natale: “Ogni giorno guardi e leggi le notizie. Ti rendi conto della portata di tutto quello che sta accadendo. È diventato molto pesante per me e mia moglie, quindi ce ne siamo andati. A causa della situazione attuale volevamo trasferirci in un posto caldo ed essere semplicemente lì invece che in Russia. Non per fuggire, non per rinnegare la patria, ma solo per andarcene per un certo periodo di tempo”.

Kerzhakov ritiene che chi, a questo punto, è a favore dell'intervento militare non cambierà più idea, poiché è passato “troppo tempo”, anche se ha dichiarato come “è più pericoloso che ci siano russi che non hanno un'opinione formata su questo e sopravvivono solo”.

Da quando è diventato tecnico ha guidato in patria alcune nazionali giovanili (Under 17, 18 e 19), Pari Nižnij Novgorod e Tom' Tomsk, poi i ciprioti del Karmiotissa, una panchina lasciata lo scorso febbraio.

Kerzhakov - storico marcatore del calcio sovietico (233), in Nazionale (30 gol, insieme a Dzyuba) e lo Zenit (161) - è stato tre volte campione di Russia con lo Zenit e ha vinto la Coppa UEFA con il Siviglia (2007).

Dall'inizio delle ostilità in Ucraina, solo l'attaccante Fyodor Smólov e l'allenatore Valeri Karpin si sono espressi pubblicamente a favore della fine dei combattimenti. Adesso si è aggiunto anche Alexandr.