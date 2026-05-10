Kevin-Prince Boateng e Jerome Boateng fratelli nati dallo stesso padre ma da madri diverse, non hanno mai nascosto un rapporto difficile. Si sono sempre lanciati frecciatine nel tempo. L’ex Milan ha spiegato che la vittoria della Champions League è il punto principale della sua gelosia, per lui era la cosa più importante della sua carriera.

I due sono sempre stati molto diversi e le invidie sono sempre state una prerogativa tra di loro. Il Ghanese ha raccontato al podcast di Andreas Poke alcuni retroscena e motivi della sua invidia.

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BERLINO, GERMANIA - 12 FEBBRAIO: Kevin-Prince Boateng dell'Hertha BSC osserva prima della partita di Bundesliga tra Hertha BSC e Borussia Mönchengladbach all'Olympiastadion il 12 febbraio 2023 a Berlino, Germania. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

Boateng: "Gli ho spianato la strada, ma non si merita nulla"

Nel tempo i due fratelli si sono sempre scambiati frecciatine pubbliche. L’ex Milan ha rivelato che la Champions è il vero nodo della sua invidia. "Non abbiamo mai avuto un buon rapporto perché lui è molto diverso da me. L'ho visto diventare una superstar e ho sempre pensato che non meritasse nulla di ciò che ha ottenuto perché sono io quello che ha fatto i passi avanti. E anche quelli sbagliati, gli ho spianato la strada".

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La goccia che ha fatto traboccare il vaso: "La Champions? non se la merita"

Le tensioni tra i Boateng risalgono a anni fa, con frecciate reciproche. Per Kevin-Prince, la Champions League conta più di tutto, ed è lì che è scattata la gelosia più grande di tutte: "Ci sono stati momenti nella mia carriera in cui sono stato geloso di lui, perché ho sempre voluto vincere la Champions League. È l'unica cosa che conta. Vincere la Coppa del Mondo non mi interessa, vincere il campionato non mi interessa. Voglio vincere la Champions League. Lui ha vinto la Champions League e ho pensato: 'Non se la merita, amico'".

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