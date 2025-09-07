Presnel Kimpembe saluta il Paris Saint Germain dopo un ventennio vissuto con la maglia del club: c'è l'annuncio ufficiale

Luca Paesano Redattore 7 settembre - 18:09

Il Paris Saint Germain ha ufficializzato oggi, 7 settembre 2025, la cessione definitiva di Presnel Kimpembe al Qatar Sports Club, squadra della Qatar Stars League. È dunque la fine di un'era in casa PSG, che saluta uno dei calciatori più amati e rappresentativi della storia recente dopo praticamente un ventennio di militanza nel club. La formazione parigina annuncia l'addio con un lunghissimo comunicato.

Kimpembe lascia il PSG: ufficiale il suo trasferimento al Qatar SC — Si chiude dopo vent'anni l'avventura al Paris Saint Germain di Presnel Kimpembe, che era entrato a far parte del settore giovanile parigino nell'ormai lontano 2005. Il difensore centrale lascia la capitale francese dopo quasi 250 partite e 27 trofei vinti in campo nazionale e internazionale, oltre al Mondiale e alla Nations League arrivate con la Francia nello stesso periodo.

La sua carriera è stata inevitabilmente segnata dal bruttissimo infortunio subito nel febbraio 2023 con la rottura del tendine d'Achille, che lo ha costretto a stare lontano dai campi per 2 anni esatti. Kimpembe era tornato a vestire la maglia del PSG a febbraio 2025, collezionando 5 presenze nel finale della passata stagione.

Si legge nel comunicato del club: "Presnel Kimpembe ha giocato 241 partite con i Rouge & Bleu , segnando tre gol, fornendo due assist e indossando la fascia di capitano 31 volte. È anche il terzo giocatore più decorato nella storia del Paris Saint-Germain, con otto titoli di campionato francese, sette Coppe di Francia, sei Trofei dei Campioni, cinque Coppe di Lega e una UEFA Champions League.

Profondamente impegnato e sensibile alle problematiche sociali, Presnel Kimpembe è il patrono della Fondazione Paris Saint-Germain dall'ottobre 2022. Resterà un giocatore vicino e amato dai tifosi, che non hanno mai smesso di ammirare e rispettare il suo impegno con la maglia Rouge & Bleu negli ultimi 20 anni".

Sempre nella nota, il commento anche del presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi: "Presnel Kimpembe ha avuto una carriera incredibile con il Paris Saint-Germain. Dall'età di 8 anni, Presnel è cresciuto e si è sviluppato sotto ogni aspetto nel suo amato club, diventandone sempre un ambasciatore e un professionista modello. È un esempio fantastico per i giovani della nostra Academy e farà sempre parte della famiglia del Paris Saint-Germain. Gli auguriamo il meglio per il futuro e per la sua prossima avventura".