Klassiker, parla Thomas Muller: “Vogliamo battere il Borussia, come abbiamo fatto col Psg…”

Thomas Müller sa cosa serve per battere il Dortmund e sa come ci si sente a perdere contro di loro. Bundesliga.com ha parlato con il veterano del Bayern in vista del Klassiker di sabato all'Allianz Arena: si parte così, Borussia 53 e Bayern 52 punti.

Redazione DDD

Dopo aver vinto con tanta sicurezza contro il Paris St. Germain in UEFA Champions League, la sconfitta contro il Bayer Leverkusen è stata una sorpresa per il Bayern.

Come se lo spiega il più esperto dei bavaresi?

Thomas Müller: "Il nostro obiettivo e il nostro dovere è sicuramente vincere il titolo di Bundesliga. Ora la pressione è alta per la prossima partita contro il Dortmund. Quando è iniziata la stagione di nuovo nel 2023, le circostanze erano diverse e abbiamo creato noi un pò dei nostri problemi, quindi ora dobbiamo risolverli. Questo è quello che dobbiamo fare".

In Bundesliga, il Bayern non perde in casa contro il Borussia Dortmund dal 2014...Müller: "Il Borussia Dortmund è, ed è sempre stato, una squadra che vuole giocare un calcio offensivo con buoni giocatori offensivi. Ciò significa che è abbastanza normale che ci siano molti gol in queste partite. Il nostro record contro di loro sembra abbastanza buono e è stato anche molto bello negli ultimi anni, quindi vogliamo continuare così. Quando guardi al Dortmund in questo momento, noti che hanno ottenuto ottimi risultati e stanno subendo meno gol, quindi vedremo cosa succede".

Se Thomas Muller dovessi descrivere questo scontro a uno spettatore neutrale che sa molto poco del Klassiker, cosa direbbe? "Caro outsider, guardalo e poi lo vedrai! È una partita di calcio molto intensa tra i due club più grandi della Germania e ti stiamo aspettando! Sappi che per noi e i nostri tifosi giocare contro il Borussia in casa sarà come giocare contro il Psg...".