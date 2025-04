Klopp al Real Madrid? Parla l’agente: “È felice col suo ruolo nella Red Bull”

Il futuro del tecnico tedesco non sarà in Spagna, questo è quello che ha raccontato il suo agente in un'intervista rilasciata a 'Sky Sports De'.

Federico Grimaldi 18 aprile 2025 (modifica il 18 aprile 2025 | 17:13)

Jurgen Klopp è senza ombra di dubbio uno dei migliori allenatori del panorama europeo. Dopo tanti anni passati alla guida del Liverpool, il tedesco ha scelto di prendersi una pausa dal ruolo di tecnico. Ha deciso di abbracciare il mondo Red Bull, accettando un ruolo del tutto diverso da quello del passato. Negli ultimi giorni-però-sono circolate in maniera insistente, le voci di un suo possibile futuro nella panchina del Real Madrid. Oggi, ha parlato il suo agente, che ci ha tenuto a fare chiarezza sull'argomento.

L'agente smentisce le voci di Klopp al Real Madrid — In tanti avevano già pregustato il sogno di vedere Klopp sulla panchina del Real Madrid. Il tedesco, a detta di molti, avrebbe rappresentato l'alternativa ideale per il post-Ancelotti. Un allenatore del suo carisma e del suo talento, avrebbe fatto sicuramente comodo ad una squadra come i Blancos. Eppure, molte volte, i sogni sono costretti a rimanere tali e sembra che questo sia uno di questi. Perché a smorzare l'entusiasmo madridista, ci ha pensato direttamente il suo agente, che in un'intervista rilasciata a 'Sky Sports De', ha ammesso: "Jürgen è molto felice del suo nuovo ruolo come Head of Global Soccer presso Red Bull".

🚨 JUST IN: Jürgen Klopp has NO intention to return as a manager next season.

Xabi Alonso remains Real Madrid’s top target. @Plettigoalpic.twitter.com/yXCF3KjqBi

— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 18, 2025

Questo è bastato per accantonare, quantomeno per adesso, l'idea di vedere Klopp al Real Madrid. L'agente non ha aggiunto altro, ma è stato chiaro sul futuro del proprio assistito. Rimarrà alla Red Bull. Ed ora? Difficilmente Ancelotti rimarrà alla guida dei Blancos e tutte le strade portano ad un solo nome, quello di Xabi Alonso. Il tecnico del Bayer Leverkusen, è l'unica opzione valida per garantire un futuro roseo al Madrid, ma attualmente non c'è nessuna trattiva in corso, solo voci. Sicuramente, questo sarà un argomento molto caldo nei prossimi mesi.