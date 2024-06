Koeman: “Gol annullato a Xavi Simons? Se è fuorigioco, non servono 4′ di Var”

Koeman sbotta: "4 minuti al Var per un fuorigioco..."

"Se è fuorigioco, allora non serve passare 4 minuti a toccarti l'orecchio. Se hai così tanti dubbi, dai un goal", così ha commentato il Ct dell'Olanda Ronald Koeman, ai microfoni della tv locale olandese NOS, la rete annullata a Xavi Simons. "Dumfries non ha ostacolato il portiere, non è colpa sua se Maignan non è andato a prendere la palla, Maignan non ha reagito perché semplicemente non sarebbe riuscito comunque a prendere la palla. Non l'avrebbe mai raggiunta".