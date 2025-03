Koeman punta su Depay tra infortuni e scelte tattiche: “Sarà pronto”

Koeman punta su Depay per la sfida di Nations League contro la Spagna, ma deve affrontare vari infortuni, tra cui Dumfries, Aké e de Vrij. In difesa e attacco scelte obbligate, mentre a centrocampo de Jong resta fondamentale. Il CT è fiducioso

Michele Bellame Redattore 18 marzo - 22:54

Per la prima volta in dieci anni, questa settimana l'Olanda affronta la Spagna. Ronald Koeman ha già definito il suo piano per la sfida di Nations League contro i campioni d’Europa. Al centro della sua strategia c’è Memphis Depay, tornato a ricoprire il ruolo di numero 9. "Non mi aspetto problemi nel farlo giocare già giovedì", ha dichiarato il CT.

Il ritorno di Depay in nazionale, Koeman: "Sarà pronto" Lunedì sera, poco dopo le sei, Memphis Depay è tornato ad allenarsi a Zeist, esattamente 250 giorni dopo la sua ultima partita con la nazionale contro l'Inghilterra. Nonostante il lungo volo di 12 ore dal Brasile e il jet lag di quattro ore, il trentunenne attaccante è apparso pronto. "È un ragazzo giovane", ha commentato Koeman. "Un giorno per acclimatarsi e sarà a posto. Se voglio schierarlo contro la Spagna, giovedì, non ci saranno problemi".

Il ritorno di Depay in nazionale era nell’aria da tempo. Dopo gli Europei dello scorso anno, Koeman ha testato diversi attaccanti, ma nessuno è riuscito a imporsi come nuovo numero 9 titolare. Brian Brobbey e Joshua Zirkzee hanno avuto opportunità tra settembre e ottobre, ma a novembre, in una partita cruciale contro l'Ungheria, Koeman ha dovuto affidarsi a Wout Weghorst, previsto inizialmente come riserva.

Infortuni e dubbi di formazione Koeman ha già in mente la formazione per la sfida di giovedì sera a Rotterdam. "Ho avuto quattro mesi per pensarci", ha detto con ironia, "ma non posso esserne certo, perché ogni volta ci sono infortuni dell'ultimo minuto".

E infatti, domenica sera, Denzel Dumfries si è infortunato al bicipite femorale durante Atalanta-Inter, e dopo una risonanza magnetica è stato escluso dalla convocazione. Anche Nathan Aké, il terzino sinistro titolare, è già fuori per infortunio, costringendo Koeman a rivedere la difesa.

Per il ruolo di terzino destro, Koeman può scegliere tra Jurriën Timber e Lutsharel Geertruida, mentre a sinistra i candidati sono Timber e Jorrel Hato. Senza Dumfries, Timber sembra il favorito per la fascia destra, dato che sta giocando bene con l'Arsenal, anche nell’ultima partita contro il Chelsea. A sinistra, Hato potrebbe essere la scelta ideale, in una sfida tra giovani talenti: il difensore dell'Ajax ha appena compiuto 19 anni, mentre il suo avversario spagnolo, Lamine Yamal, ne ha 17.

Anche Jeremie Frimpong è tra i convocati, ma Koeman non lo vede come un vero terzino in una difesa a quattro. "Frimpong si adatta meglio a un modulo con i ‘quinti’, come gioca nel Bayer Leverkusen", ha spiegato.

Givairo Read non considerato per ora Nonostante la grande prestazione con tre assist contro il Twente, Givairo Read non è stato preso in considerazione da Koeman per questa convocazione. "Il suo nome non mi è nemmeno venuto in mente", ha ammesso il CT. "Stiamo guardando ad altri giocatori in questo momento. È un giovane talento, ma non ancora pronto per la nazionale".

Koeman ed i problemi anche in difesa Oltre a Dumfries e Aké, anche Stefan de Vrij non sarà disponibile. Il difensore dell’Inter, inizialmente incluso nella pre-lista, si è infortunato e non è stato convocato. Di conseguenza, aumentano le possibilità di vedere Jan Paul van Hecke al fianco di Virgil van Dijk come coppia centrale per le partite contro Spagna e Valencia.

Frenkie de Jong e la sfida alla Spagna Nel reparto di centrocampo e attacco, fortunatamente, non ci sono stati nuovi infortuni nel weekend. Tuttavia, domenica sera c'è stato un piccolo allarme per Frenkie de Jong, che avrebbe dovuto giocare con il Barcellona contro l’Atlético Madrid, ma ha dovuto rinunciare per problemi di stomaco. "Niente di grave", ha rassicurato il tecnico dei blaugrana, Hansi Flick.

Koeman ha confermato: "Frenkie ha mostrato di essere in ottima forma nelle ultime settimane, giocando partite importanti con il Barcellona. Noi abbiamo bisogno di un grande Frenkie, sia con che senza palla".

De Jong non era presente nell'ultima sfida tra Olanda e Spagna nel 2015, così come la maggior parte dei giocatori attuali, tranne Depay. Se gli incontri con Francia, Germania e Italia sono frequenti, le sfide contro la Spagna sono più rare e speciali.

Koeman ha concluso: "Sono contento del sorteggio. Giocare contro la Spagna nei quarti di finale di Nations League è un ottimo test. Nessuno ci considera favoriti, ma possiamo ottenere un grande risultato. Dobbiamo solo evitare i momenti negativi che abbiamo avuto in autunno contro la Germania e l’Ungheria. Il problema? Forse la mancanza di una formazione stabile. Nella mia prima esperienza da CT avevamo una squadra consolidata e giocavamo a un livello più alto rispetto a ora. Dobbiamo essere onesti su questo".