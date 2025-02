Kompany soddisfatto dopo il pareggio in casa del Bayer Leverkusen. Brutto Bayern Monaco, ma la classifica sorride ai bavaresi

Enrico Pecci Redattore 15 febbraio - 22:33

Il Bayern Monaco torna in Baviera con 8 punti di vantaggio. Lo scontro diretto con i campioni in carica del Bayer Leverkusen è terminato 0-0 dopo un match dominato dalla squadra di Xabi Alonso. Due traverse e tante occasioni per i padroni di casa, ma i bavaresi sono ora più vicini al titolo. Nel post partita, Vincent Kompany ha parlato così: "L'ideale sarebbe pressare e recuperare palla il più velocemente possibile. Ma se una squadra si guadagna il diritto di giocare, allora dobbiamo difendere".

Kompany soddisfatto: "Ogni tanto bisogna anche difendersi" — "Il Leverkusen lo ha fatto oggi, si è preso cura della palla molto bene e ha pressato molto bene, quindi abbiamo dovuto difendere. In questo senso, posso ancora fare un enorme complimento alla mia squadra per la mentalità e la difesa. Abbiamo giocato così tante partite in cui abbiamo segnato così tanti gol, quindi questo per noi è un punto che possiamo portare a casa", ha analizzato a caldo l'allenatore del Bayern.

Sulla classifica: "Non siamo in vantaggio di 8 punti per caso. Abbiamo già segnato, credo, più di 100 gol in questa stagione in tutte le competizioni. Ok, il Leverkusen oggi si è guadagnato il diritto di giocare e ci ha messo sotto pressione, ma se non dimostriamo la mentalità di bloccare tiri, cross, difendere come una squadra con Harry (Kane, ndr) e Jamal (Musiala, ndr) dopo una dura battaglia a Glasgow 3 giorni fa, allora saremo andati via da questo posto più delusi. Impareremo sicuramente da questa partita, ma prendiamo il risultato e andiamo avanti". "Sai, non credo di averlo mai detto, ma vengo dalle strade di Bruxelles. Mio padre è un rifugiato del Congo. La mia vita è sempre stata fatta di lotta, passione e spirito. È lì che mi aiuta mia moglie, che è inglese", ha poi aggiunto l'ex difensore del Manchester City.

Infine, Kompany ha concluso: "Certo che vogliamo sempre dominare la partita. Ma se una squadra sta lottando per noi e dobbiamo difenderci, allora dobbiamo difenderci. Il Leverkusen ha giocato molto bene oggi, ha esercitato molta pressione, ha mantenuto la palla e l'ha riconquistata molto bene. Oggi dovevamo soprattutto difenderci. E devo fare i complimenti alla mia squadra: in passato abbiamo giocato così tante partite in cui abbiamo segnato tanti gol. Oggi la missione era diversa, era quella di difendere, e lo abbiamo fatto in modo esemplare. Abbiamo difeso con grande spirito. È qualcosa che portiamo con noi".

Bayern Monaco, Muller e Eberl in coro: "È un gran risultato" — Nel post partita è stato intervistato anche Thomas Muller. Il veterano del Bayern è soddisfatto dopo lo 0-0 della BayArena: "È stato un risultato accettabile e un punto fantastico. Ora possiamo metterci questa partita alle spalle, abbiamo un buon margine di otto punti in cima e ora possiamo concentrarci sulla partita di ritorno del Celtic martedì".

Il direttore sportivo, Max Eberl, a Sky Sport Germania, ha invece dichiarato: "Siamo molto contenti del risultato. Abbiamo lottato duramente. Non è tipico per noi difendere, non è nel Dna del Bayern giocare per un pareggio, ma il Leverkusen ha giocato una grande partita e non ci ha concesso molto. In realtà volevamo giocare la nostra partita, ma per la prima volta in questa stagione non ci siamo riusciti, il che è stato il risultato di una grande prestazione del Leverkusen. Tuttavia, la mentalità della nostra squadra era giusta".

