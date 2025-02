Kompany infiamma Leverkusen-Bayern: “Partita decisiva per il titolo”

Kompany infiamma lo scontro diretto Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: "Partita decisiva per il titolo". La conferenza stampa

Enrico Pecci Redattore 14 febbraio - 16:29

In Germania si decide la Bundesliga. I campioni in carica del Bayer Leverkusen ospitano il Bayern Monaco per riaprire la corsa al titolo. La squadra di Xabi Alonso, infatti, insegue in classifica con 8 punti di svantaggio: un risultato favorevole ai bavaresi, anche il pareggio, potrebbe chiudere definitivamente i giochi. Alla vigilia dello scontro diretto, Vincent Kompany è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match: "Le condizioni meteo? Ho visto più neve qui negli ultimi tre mesi che negli ultimi 15 anni. Ma non ha alcun impatto sulla nostra preparazione. Abbiamo il riscaldamento del campo e i giocatori ci sono abituati".

Bayern Monaco, Kompany: "Sarà una partita di altissimo livello" — Prima del focus sul match, Kompany ha commentato anche il calendario fittissimo: "Non dovrebbe avere un ruolo, ma potrebbe averne uno. Ci siamo abituati, anche mentalmente. Vogliamo giocare di nuovo e affrontare questa partita ora. Abbiamo la squadra giusta, non abbiamo molti infortuni in questo momento. Quindi, non stiamo dicendo che questa partita non arriverà al momento giusto. Abbiamo detto che siamo entusiasti di questo periodo".

Sui due precedenti stagionali con il Leverkusen: "Entrambe le partite di questa stagione sono state molto combattute. La qualità in entrambe le squadre è molto alta. Ma entrambe le partite di questa stagione sono state anche diverse. In una abbiamo ricevuto un cartellino rosso anticipato, nell'altra abbiamo dominato. Ora giochiamo in trasferta. Non sai come andrà la partita, ma sarà sicuramente una partita di alta qualità".

Da ex difensore, il tecnico ha poi parlato dei suoi leader difensivi: "Quando ero giovane, non mi vedevano subito come un leader difensivo. Devi crescere in questo senso. Non puoi semplicemente esaltare qualcuno. Siamo sulla strada giusta. Abbiamo molta qualità e questo è importante". Il pericolo numero uno per il Bayern sarà Wirtz: "Bisogna affrontarlo come collettivo. Giocatori come lui trovano sempre un momento. La Germania può essere molto contenta di avere giocatori come Jamal Musiala e Florian Wirtz. Funziona solo come collettivo, non individualmente".

Ed ancora sui due gioielli tedeschi: "Il calcio tedesco può essere davvero contento che entrambi giochino per la Germania. Non c'è bisogno di cercare troppo le differenze o chi è migliore. Sono entrambi giocatori eccellenti. Sappiamo cosa li rende speciali. È speciale avere due giocatori come loro nella stessa generazione, nello stesso campionato e nella stessa nazionale. Non conosco personalmente Florian Wirtz, ma conosco Jamal. Penso che entrambi possano crescere ancora di più".

Kompany suona la carica: "Domani sarà decisiva". Parla anche Eberl — Ancora sulla partita: "La partita interesserà molte persone. Non si può dimenticare che loro hanno perso solo una volta in campionato negli ultimi 18 mesi. Non mi sorprenderebbe se ottenessero regolarmente più di 80 punti. Ciò dimostra quanto stanno lavorando bene. Ne siamo consapevoli e abbiamo preso misure per essere competitivi. Vogliamo essere una delle squadre a vincere in trasferta lì". Sul momento della sua squadra: "Spero e normalmente non ci siano veri cambiamenti nella squadra rispetto all'ultima partita in termini di chi è disponibile e chi no. I giocatori infortunati non sono lontani dal tornare ad allenarsi. Dovrebbero tornare prima Joao Palhinha, poi Alphonso Davies e poi Daniel Peretz".

Kompany ha poi analizzato la sfida: "Il Leverkusen ha dimostrato di poter fare un pressing completo quando serve, ma anche di saper difendere più in profondità. Siamo in un periodo in cui non dobbiamo pensare troppo all'avversario. Sappiamo che possono difendere in profondità ma anche pressare in alto. Dobbiamo essere preparati per entrambe le cose. Abbiamo spesso pressato in alto, il che ha funzionato bene. Ma quando qualcuno gioca in profondità, possiamo anche difendere in profondità. Siamo preparati per entrambe le cose. Vogliamo avere la palla e segnare gol, non importa in quale fase della partita".

In conferenza stampa è intervenuto anche il ds Eberl: "Se si parla di essere in una posizione dominante, allora finora abbiamo tenuto i campioni in carica alle nostre spalle. Non si tratta di una o due partite, ma di tutta la stagione. Vogliamo vincere ogni partita. Non si tratta di mettere Xabi Alonso o il Leverkusen al loro posto, ma di vincere ogni partita". Per il dirigente la partita di domani sarà decisiva. "Non vediamo l'ora di giocare. Il Leverkusen ha fatto un lavoro straordinario negli ultimi 18 mesi, è tra le migliori squadre d'Europa. Ha anche un buon record recente contro di noi. È una partita fantastica in cui vogliamo metterci alla prova. Vogliamo andare lì per vincere. Poi vedremo come sarà la classifica. Ci andiamo con un vantaggio di 8 punti, il che ci dà una buona sensazione. Vogliamo vincere questa partita e non vedo l'ora di farlo".

