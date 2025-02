Kompany è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Bayern Monaco-Eintracht Francoforte. Le sue parole

Il Bayern Monaco, dopo essere uscito indenne dallo scontro diretto col Bayer Leverkusen, ospita la terza della classe in Bundesliga. Domani all'Allianz Arena arriva l'Eintracht Francoforte. Nonostante la grande sofferenza di Leverkusen, i bavaresi sono riusciti a mantenere il +8 in classifica e contro l'Eintracht possono consolidare ulteriormente la prima posizione in classifica in un altro big match.

Kompany avvisa il Bayern: "Giocheremo contro la terza in classifica" — Alla vigilia del match, Vincent Kompany è intervenuto in conferenza stampa avvisando la sua squadra sull'avversario di domani: "Stiamo giocando contro la squadra al terzo posto. Hanno fatto molto bene questa stagione. È un club che tira fuori giocatori molto talentuosi. Ci sono molti giocatori all'Eintracht ora che sono molto vicini a fare il passo successivo. Ecco perché il Francoforte ha avuto così tanto successo negli ultimi anni. Hanno difeso molto bene contro di noi lì".

Preoccupano in casa Bayern le condizioni di Harry Kane: "Non è la prima volta in questa stagione che potremmo dover fare a meno di lui. Non potremo mai sostituire Harry alla pari. Non ci sono molti giocatori che segnano 30-40 gol a stagione. Cercheremo di trovare la soluzione migliore domani per vincere la partita".

"Abbiamo giocato allo stesso modo contro il Werder Brema due settimane fa e abbiamo vinto 3-0 in casa. - ha proseguito l'allenatore - Quando abbiamo tante partite, a volte capita di vincere punti, ma non è facile giocare con lo stesso livello di prestazione per tutta la stagione. L'obiettivo è sempre quello di dare il massimo nella prossima partita. Non puoi mai cambiare quello che è successo nell'ultima partita. Ci sono state tante partite in un breve lasso di tempo. Ora dobbiamo assicurarci di essere di nuovo in cima domani. Ci concentriamo sempre sulla prossima partita. Sappiamo di poter creare momenti speciali in questo stadio".

Bayern, chiuso il 'caso' Muller: "Ha un ruolo davvero importante" — Kompany, infine, ha parlato della condizione della squadra: "Nel complesso, abbiamo superato abbastanza bene questo periodo di tre partite in sei giorni. Poiché è stato così intenso, è normale che dovremo aspettare fino all'ultimo minuto per la partita di Francoforte. Joshua Kimmich è uno di quei giocatori. Per il prossimo periodo dopo Francoforte, se tutto andrà bene, avremo una grande squadra a disposizione, e ne avremo bisogno".

Il direttore sportivo Freund, invece, chiude il 'caso' Thomas Muller: "Thomas ha un ruolo importante, anche se non gioca molto. Il suo comportamento nello spogliatoio lo rende una parte davvero importante della squadra". E sul doppio confronto con il Bayer Leverkusen in Champions League: "Bayern contro Bayer Leverkusen: ormai le due squadre si conoscono molto bene. In Champions League bisogna sempre affrontare una partita alla volta, ed è esattamente così che affronteremo questo impegno".

Max Eberl, membro del consiglio direttivo per lo sport, ha aggiunto: "Bayern-Bayer Leverkusen è un incontro tra le due migliori squadre tedesche attuali, che hanno già regalato ai tifosi alcune sfide emozionanti questa stagione. Abbiamo visto in loro quanto sia difficile questo compito. Faremo appello a tutto per arrivare primi in queste due partite". Prima, però, c'è l'ostacolo Eintracht all'Allianz Arena.

