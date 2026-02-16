Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, ha detto la sua sulla possibilità che Harry Kane possa battere il record di Robert Lewandowski

Giorgio Trobbiani 16 febbraio 2026 (modifica il 16 febbraio 2026 | 13:45)

Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato dopo l'ennesima vittoria dei bavaresi in campionato e ha detto la sua sui numeri, incredibili in questa stagione, di Harry Kane,centravanti inglese che potrebbe addirittura cercare di agganciare il record di reti in una sola Bundesliga stabilito proprio da Lewandowski con la maglia del club tedesco, ben 41. Ecco le parole dell'allenatore belga ed ex difensore del Manchester City.

Bayern Monaco, Kompany si esprime sul possibile record di Kane Intervenuto in conferenza stampa, Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, ha risposto alla domanda sulla possibilità che Harry Kane, suo centravanti, possa superare il record di 41 gol in un campionato detenuto da Robert Lewandowski: "Sinceramente non mi interessa e glielo dico anche in faccia. Io penso che Harry Kane sia più interessato alla vittoria del campionato con il Bayern, piuttosto che del record di reti, ma io ero un difensore (ride) e quindi non posso sapere cosa abbia in mente un bomber".

In merito a questo, Brassell, noto esperto di calcio tedesco, ha parlato così ai microfoni di TalkSport, media britannico: "Tenete presente che quando è stato stabilito questo record di Lewandowski nel 2020/21, lo hanno considerato un risultato straordinario. Sia per quanto riguarda il Bayern che per quanto riguarda il calcio tedesco, si trattava di un record che nessuno avrebbe mai pensato di battere, e Lewandowski lo ha superato.

Quando Lewandowski riesce a superarlo, è come dire: "Bene, nessuno lo farà mai più". Al momento, Harry Kane, ex capitano del Tottenham, si trova a quota 26 gol realizzati nel campionato tedesco che, ricordiamo, è a 18 squadre, quindi prevede addirittura 4 partite in meno rispetto alla nostra Serie A. Non solo, il giocatore inglese ha anche elargito 5 assist verso i compagni di squadra.