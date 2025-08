Tutto sembrava fatto per il passaggio dell’attaccante dall’Amburgo, ma i test clinici hanno spinto il club francese a fare un passo indietro

Danilo Loda 5 agosto 2025 (modifica il 5 agosto 2025 | 12:28)

Sembrava davvero tutto pronto per vedere Ransford-Yeboah Königsdörffer con la maglia del Nizza. L’attaccante dell’Amburgo era infatti atteso in Costa Azzurra per firmare il contratto. A 23 anni, il giocatore, naturalizzato ghanese, era considerato un rinforzo ideale per l’attacco dei rossoneri. Sei presenze con la nazionale ghanese, ottime stagioni in Germania, lo hanno reso un profilo interessante su cui il Nizza aveva messo gli occhi.

Königsdörffer, niente Nizza per problemi fisici — Infatti il club francese si era mosso in anticipo per chiudere l’affare. Ma qualcosa non è andato secondo i piani, proprio all’ultimo momento. Durante le visite mediche di lunedì, qualcosa ha fatto scattare l’allarme. I controlli non hanno convinto lo staff sanitario del Nizza. Secondo quanto riportato da RMC Sport, i risultati non sono stati soddisfacenti. Il club, quindi, ha preferito non correre rischi. La decisione definitiva è arrivata dopo ulteriori accertamenti. Nessuna conferma ufficiale è stata diramata sulla natura del problema, ma le preoccupazioni sono state ritenute troppo serie.

Königsdörffer quindi non firmerà con il Nizza in questa sessione estiva di mercato. Un duro colpo per la società, ma anche un segnale di prudenza. Il club non vuole ripetere quanto successo con Terem Moffi. L’attaccante nigeriano fu acquistato nonostante un ginocchio fragile e si infortunò seriamente.

Amburgo spiazziato: " è stato uno dei giocatori più disponibili degli ultimi anni" — Con il preliminare di Champions League alle porte, il Nizza ha deciso di non fare mosse affrettate. Niente operazioni “da panico”. L’obiettivo era renderlo disponibile per la sfida contro il Benfica. Ma la salute del giocatore è stata giudicata un’incognita troppo grande.

Dal canto suo, l’Amburgo è rimasto spiazzato. Il club tedesco, neo promosso in Bundesliga, ha espresso sorpresa e perplessità per il mancato trasferimento del proprio attaccante. Secondo Stefan Kuntz, dirigente dell’HSV, Königsdörffer ha avuto solo due piccoli stop muscolari in tre anni. “È sempre stato uno dei più presenti”, ha dichiarato. Infatti il giocatore con la maglia dell'Amburgo ha collezionato ben 102 presenze. Il giocatore tornerà così in Germania, dove è comunque considerato un punto fermo. "Lo accogliamo a braccia aperte e sappiamo cosa abbiamo in serbo per lui" ha concluso Kuntz.