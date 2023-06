Kroos: “Volevo rinnovare col Real Madrid fino al 2024 – Un altro anno? Non so”

Sulla possibilità di ritirarsi nel 2022, il centrocampista ha spiegato: "Non ero per niente serio. Certo, in quei momenti sei un po' più carico emotivamente. Hai la sensazione: non puoi arrivare più in alto. Alla fine è così. Per me è stato un giorno incredibilmente speciale. Il successo precedente (Champions) risale al 2018 e tutti erano allo stadio. Rifarlo e allo stesso tempo sapere quanto sia difficile. Non l'ho preso affatto. Sto scherzando, non ero pronto a fare quel passo. All'epoca, ma almeno mi era passato per la testa due o tre volte, è vero. Ma poi sono venuti i pensieri che ho ancora adesso: non è che finisco per pentirmene. Ti senti abbastanza bene, anche per la città di Madrid. Così ho deciso di lasciarlo lì nella mia testa".