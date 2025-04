L'inizio della carriera da pompiere di Markus Krug, ex bandiera ed ex capitano dei "ferrovieri

Mattia Celio 3 aprile 2025 (modifica il 3 aprile 2025 | 19:25)

Dopo aver vestito la maglia della Lokomotive Lipsia per 10 anni, Markus Krug, ex bandiera ed ex capitano dei "ferrovieri" è pronto ad iniziare una nuova carriera nella sua vita, quella da pompiere. Classe 1988, difensore, per lui 214 presenze e 7 marcature con il club di Sassonia. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, il 36 enne è pronto ad indossare la suo nuova "divisa".

Da calciatore a pompiere, Markus Krug:"È bello continuare la tradizione di famiglia" — Dagli scarpini agli stivali, dai pantaloncini da calcio ai pantaloni da ginnastica, dal campo da pallone alla scrivania dell'ufficio. Comincia una nuova sfida per Markus Krug. L'ex capitano della Lokomotive Lipsia, club che attualmente milita nella Regionalliga, l'equivalente della Categoria Regionale del calcio italiano, dopo aver calcato il rettangolo verde ha deciso di dedicarsi ad una nuova carriera, quella da pompiere. A Halle, in precedenza, aveva lavorato nell'ufficio delle multe: "Ma non ero sicuro che il lavoro d'ufficio mi avrebbe soddisfatto a lungo termine" - ha dichiarato il 36 al quotidiano Bild.

Così, dopo qualche tempo, ha optato per quell'attività che, nello specifico, si addice alla famiglia da cui proviene. Come lo stesso Krug ha spiegato: " Mio padre e mio nonno facevano parte dei vigili del fuoco professionali a Dessau. Ed è per questo che ho sempre scritto nel mio diario dell'amicizia che volevo fare il calciatore o il pompiere. Ora posso ancora inserire entrambi nella mia vita". Un traguardo reso ancora più importante dal fatto di essere stato tra i pochi scelti su 160 candidati: "Alcuni avevano dieci anni meno di me. Dieci alla fine sono stati presi. È bello continuare la tradizione di famiglia".