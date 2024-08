Kubo rifiuta l’Arabia: “Preferisco giocare la Champions”

Il talento giapponese della Real Sociedad ha svelato in un'intervista a France Football, il perchè del rifiuto alle avances e ai soldi della Saudi Pro League: "Se un giorno diventerà un campionato importante ci penserò".

Emanuele Giacometti Redattore 13 agosto 2024 (modifica il 13 agosto 2024 | 17:13)

L'ultima stagione di Kubo con la Real Sociedad non è passata inosservata. In trenta presenze complessive, 7 gol e 4 assist in Liga, senza dimenticare la vetrina Champions. Tanta roba per il classe 2001 giapponese, sul quale negli ultimi mesi aveva messo gli occhi il Liverpool, che era disposto a pagare la clausola rescissoria di 60 milioni.

Kubo, non solo Liverpool — Non solo il Liverpool, ma anche diverse squadre della Saudi Pro League si erano prepotentemente interessate al talento giapponese, proponendogli contratti faraonici. Takefusa Kubo però, ha gentilmente rifiutato ed è rimasto fedele alla Real Sociedad. "Non mi interessa. La cosa più importante per me, fin da bambino – ha spiegato a France Football-, è giocare contro i migliori e con i migliori. La Champions League è come quando scopriamo un buon ristorante e poi uno ci vuole tornare. Con la Real Sociedad l'abbiamo già provata e voglio vivere questa esperienza ogni anno. Il club, come me, aspira a fare ancora meglio dello scorso anno e questo è quello che conta".

Kubo sulla Saudi Pro League — "Se un giorno, presto o in futuro, l'Arabia Saudita diventerà il miglior campionato al mondo per meriti sportivi, allora lo farò. Ma, al momento, è attraente solo da un punto di vista economico, nulla di più. Voglio e devo rimanere in un campionato d'élite. Questo è il mio sogno. Altrimenti -ha concluso il giapponese- se fosse per i soldi... sarei già lì”.