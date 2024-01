Bilbao-Real Sociedad, derby basco: nel pre-partita i tifosi cantano e ballano insieme…

Athletic Bilbao e Real Sociedad hanno sede in città che distano appena 100 chilometri l'una dall'altra e sono collegate dall'autostrada AP-8. Per questo motivo il loro duello viene talvolta definito "derby dell'AP-8". Più spesso, però, si parla semplicemente di derby basco. Tuttavia è molto particolare. Niente scaramucce, odio o insulti. I tifosi di entrambe le squadre partecipano insieme a eventi o dibattiti nei caffè e nei bar prima delle partite. Tradizionalmente, si svolge anche una marcia di massa attraverso la città, con i sostenitori di entrambe le rivali che si mescolano , come conferma Diretta.it.