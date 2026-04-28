Questa per Kylian Mbappé è stata certamente una stagione da dimenticare, come anche per il Real Madrid. Il pareggio contro il Betis ha di fatto chiuso la lotta per la Liga, ormai in mano al Barcellona, inoltre durante la sfida contro i biancoverdi, la stella francese ha avvertito un nuovo problema fisico. Precisamente, una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra. Un nuovo infortunio che va ad aggiungersi a molti altri da quando veste la maglia dei blancos.

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Kylian Mbappé riceve le cure mediche dopo l'infortunio nella sfida contro l'Atletico Madrid. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Kylian Mbappé e la sua partita contro... i problemi fisici: il curioso dato statistico

ha avvertito un fastidio nei minuti finale

e, dopo essersi sottoposto ad una risonanza magnetica lunedì, gli è stata diagnosticata una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra. Non è nulla di grave, ma il numero 10 è in forte dubbio per il Clásico contro

il Barcellona

allo Spotify

Camp Nou

del 10 maggio.

Come accennato, durante la partita contro ildella scorsa settimana, Kylian Mbappé

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Sebbene possa sembrare un infortunio di poco conto, la verità è che la stella francese è stata al centro dell'attenzione in questa stagione non solo per i suoi gol, ma anche per i numerosi infortuni fisici subiti, ben nove, che gli hanno impedito di mantenere la continuità di gioco necessaria. Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, da quando Mbappé veste la maglia del Real Madrid ha subìto un totale di 13 infortuni.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Moncho Monsalve. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 28, 2026

Si tratta di una statistica curiosa, quanto preoccupante, dato che il classe '98 non aveva mai avuto così tanti problemi fisici neanche durante i 7 anni con la maglia del PSG, durante i quali sono stati solo 12. Al Real Madrid è rimasto fuori per 75 giorni , mentre al PSG è stato fermo per un totale di 42 giorni durante tutta la sua esperienza nel club parigino.

Gli infortuni stagionali

In questa stagione, tra ottobre e novembre, ha sofferto di tre piccoli problemi alla caviglia che hanno influenzato le sue prestazioni con la nazionale. Poi è iniziato il calvario con il ginocchio. A dicembre, ha saltato la partita della fase a gironi di Champions League contro

il Manchester City. Dopo Natale, gli è stata diagnosticata una distorsione del legamento collaterale laterale della caviglia. È tornato in campo dopo 11 giorni, nonostante le previsioni iniziali indicassero un periodo di recupero di tre settimane.

Dopo la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita, ha dovuto fermarsi per altre due partite. Ha subìto un altro infortunio prima della partita contro il Benfica, che lo ha costretto a stare fuori quasi due mesi. Con l'attuale infortunio muscolare rimediato contro il Betis, salterà sicuramente la partita contro l'Espanyol ed è in dubbio per il Clásico.

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