Primo giocatore del Real Madrid ha segnare in sette competizioni diverse in una sola stagione: Mbappè semplicemente mostruoso

Mattia Celio Redattore 7 luglio - 13:32

Kylian Mbappé non smette mai di stupire. Il numero 9 del Real Madrid continua a macinare record su record. Nonostante la stagione sia stata povera di coppe non si può certo dire lo stesso per quanto riguarda il numero di reti realizzate dal bomber della Francia. Numeri semplicemente mostruosi con ancora, minimo, una partita da disputare. Arrivato a Madrid solo la scorsa estate, l'ex PSG ha già fatto meglio di un altro mostro come Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappè, una macchina da goal: stabilito un nuovo record — Mbappè continua a fare quello che gli riesce meglio: buttare la palla in fondo alla rete. Il bomber del Real Madrid e della Nazionale Francese è stato nuovamente protagonista nella partita di sabato contro il Borussia Dortmund dove, grazie all'eurogol del 3-1, è riuscito a stabilire un nuovo record: è diventato il primo giocatore nella storia dei Blancos a segnare in sette diverse competizioni in una sola stagione. Oltre al Mondiale per Club, infatti, il classe '98 ha colpito anche in Liga, Supercoppa UEFA, Champions League, Supercoppa spagnola, Coppa del Re e Coppa Intercontinentale.

Un tale record non è stato raggiunto neanche da altre leggende delle Merengues, come Cristiano Ronaldo o Alfredo Di Stéfano, cosa che è giustificata però, ovviamente, dal crescente numero di competizioni nel corso degli anni. Nella sua prima stagione in Spagna, il 28 enne ha realizzato in tutto 44 reti in 58 presenze, numeri che possono ancora crescere dato che la squadra di Xabi Alonso sarà impegnata mercoledì 9 luglio nella semifinale contro il PSG, guarda caso la squadra da cui proviene la stella francese. Mbappè che è stato ultimamente protagonista anche di un curioso siparietto: l’attaccante francese ha perso più tempo del previsto per il controllo antidoping e la squadra è partita senza di lui, lasciandolo al MetLife Stadium.