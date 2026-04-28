L'ora di PSG-Bayern si avvicina sempre di più. Quella che a tutti gli effetti viene considerata da molti come la finale anticipata della Champions League di questa stagione. Uno scontro fra le due migliori squadre europee del momento.

Da una parte c'è il Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Iridato nell'ultima competizione europea disputata, il club parigino ha avuto qualche inciampo durante l'anno ma sembra essere tornato in forma al momento giusto, rinforzando anche il primato in Ligue 1. Dall'altra c'è il Bayern Monaco di Vincent Kompany. I biancorossi hanno già portato a casa la Bundesliga con largo anticipo, producendo valanghe di reti e segnando record su record. Inoltre, le due squadre presentano alcuni fra i più grandi giocatori del momento: Da Kane a Olise, passando per Kvara e Vitinha, finendo con Dembélé e Upamecano. Proprio questi ultimi due sono stati protagonisti di un'iniziativa lodevole per la grande sfida.

PARIGI, FRANCIA - 4 NOVEMBRE: I giocatori del Bayern Monaco festeggiano la vittoria al termine della partita di UEFA Champions League 2025/26, valida per la quarta giornata, tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, disputata al Parc des Princes il 4 novembre 2025 a Parigi, in Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

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Il regalo di Dembélé e Upamecano

Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano régalent leur quartier à Evreux pour PSG - Bayern 🤩#PSGBAY #UCL pic.twitter.com/XAiOtfryOW — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 27, 2026

La semifinale di andata di Champions League si giocherà quindi a Parigi, al Parc des Princeps. Questo ha dato l'opportunità a Dembélé e Upamecano, nonostante siano avversari in campo, di compiere una buona azione per la loro vecchia cittadina. Entrambi infatti provengono dalle zone di Evreux, località a metà fra Rouen e Parigi.

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Partite in streaming live

Per celebrare la sfida, i due hanno organizzato due autobus che porteranno i giovani del posto direttamente allo stadio, potendo così ammirare le gesta delle squadre semifinaliste di Champions. I mezzi partiranno dalla Madeleine di Evreux, con ogni tipo di spesa pagata e con le magliette di Bayern e PSG pagate dai calciatori. Dembélé, ultimo Pallone d'oro, e Upamecano non hanno dimenticato il loro passato, anzi. Nel momento apicale delle loro carriere ecco che viene manifestata tutta la riconoscenza per il luogo di provenienza, regalando una sera di spensieratezza e divertimento ai ragazzi che sognano di diventare come loro.

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