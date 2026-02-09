Il club è intenzionato a chiedere i 3 punti a tavolino ma la Corte Suprema però ha gia dato pieno appoggio alla Federazione in quanto unico organo incaricato nelle decisioni circa il calendario.

Francesco Di Chio 9 febbraio - 13:15

Il match tra Rayo Vallecano e Oviedo è stato sospeso a poche ore prima del calcio d'inizio, a causa di lavori di sostituzione del manto erboso nei giorni precedenti al match, rendendolo non sicuro. Questo ha fatto infuriare i dirigenti degli ospiti che hanno intenzione di richiedere i 3 punti a tavolino alla RFEF.

Le motivazioni dell'Oviedo — Come riporta Mundo Deportivo, tutta la dirigenza dell'Oviedo ha espresso disappunto per il rinvio del match, poichè la squadra era gia a Madrid e anche i tifosi erano ormai nella capitale pronti ad assistere alla gara. L'accaduto ha mandato su tutte le furie il direttore generale della squadra ospite, Agustìn Lleida, che ha dichiarato che il club reclamerà la vittoria a tavolino, poiché la sospensione del match non stata gestita seguendo le regole, e, soprattutto, è stata decisa in modo unilaterale dalla Liga. Perciò, oltre ai 3 punti, i Carbayones sono intenzionati a chiedere anche i danni economici causati da questo rinvio alla RFEF, il comitato disciplinare che si occupa di casi come questo.

La risposta della Corte Suprema — La Liga dalla sua ha piena competenza su casistiche di questo tipo. Il rinvio, secondo l'organo, era necessario poiché lo stato del manto erboso metteva in serio pericolo la sicurezza dei calciatori. Sulla base di questo, anche la Corte Suprema si è espressa in sfavore della richiesta dell'Oviedo. La Liga, secondo la Corte, ha pieno potere per quanto riguarda calendari, orari e luoghi delle partite di Primera e Segunda Division e la RFEF non può bloccare od opporsi a questo tipo di scelte, ma soltanto aiutare la Liga nel coordinare alcune decisioni. Questa risposta ha anche messo un punto al dibattito tra chi, fra Liga e RFEF, sia l'organo incaricato di questo tipo di decisioni. Le probabilità per l'Oviedo di ottenere i 3 punti restano quindi bassissime, e si va verso un rinvio della gara ed un risarcimento economico a favore della squadra ospite.