La fuitina di Messi nel 2005: eccolo con la maglia del Newell’s Old Boys…

Una testimonianza unica dell’amore di Leo per i colori del Newell's Old Boys

Davide Capano

Lionel Messi non ha mai nascosto l’amore per il Newell's Old Boys, il club di cui è sempre stato tifoso e in cui ha giocato fino all’età di 13 anni, prima di emigrare in Spagna per iniziare una carriera senza pari con il Barcellona. In ogni caso Leo in molte occasioni non ha potuto frequentare lo stadio Marcelo Bielsa di Rosario a causa della sua estrema esposizione. Nelle ultime ore è stata rilasciata una foto inedita della star argentina con la maglia de La Lepra all’Estadio El Coloso del Parque, nome dell’impianto fino al 22 settembre 2009.

Nel 2005 Messi giocava già nella prima squadra blaugrana ma non era conosciuto in tutto il mondo, anche se i più appassionati lo riconoscevano come “la stella che gioca in Spagna”. A metà maggio, un Barça che si stava giocando la Liga punto a punto col Real Madrid liberò Leo per concentrarsi a Ezeiza in vista del Mondiale Under 20 che si sarebbe giocato in Olanda, e che la Nazionale argentina avrebbe vinto con la Pulce come miglior giocatore del torneo.

Come riporta il sito Infobae, Messi andò a vedere una partita della quindicesima della Clausura di quell’anno, in cui Newell's ricevette il San Lorenzo (gara finita 1-1, nda). La Pulce sedeva in uno dei seggiolini della Platea Este Baja, e accanto a lui c’era Alejandro Foglia, un tifoso rossonero che in nessun momento si rese conto di come a fianco avesse una delle più grandi promesse della storia del calcio, tanto che fu informato da suo fratello Chrisitan.

Foglia possiede oggi una foto unica grazie a Chrisitan, che all’epoca studiava a Rosario e subito riconobbe Messi e avvertì Alejandro. “Ale, vuoi fare una foto con un giocatore del Barcellona? Quello che è qui è Messi, l'argentino che è nelle Riserve del Barcellona e già sta giocando in Primera”, chiese Chrisitan al fratello. “Sì, ovviamente”, rispose Alejandro, che scattò una delle foto più belle che un tifoso del Newell's Old Boys possa avere: con Messi nell’impianto di casa, dal 2009 ribattezzato “stadio Marcelo Bielsa”.

(Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

“Vorrei liberarmi dei miei dubbi se si ricorda di quel giorno. Spero che un giorno succeda anche a me e posso rinnovare la foto con Leo. Se lo faccio, ecco, posso morire in pace. Ho visto giocare Diego Maradona per lo showbol nello stadio coperto del Newell's, ho visto giocare Leo al Coloso e ho fatto una foto con lui in campo. Ho bisogno di rinnovarla e completare tutti i sogni”, ha detto Alejandro dialogando con Infobae.