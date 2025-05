LA Galaxy-Los Angeles FC, l’andamento delle due squadre

I padroni di casa sono alla ricerca della prima vittoria in campionato, mentre gli LAFC puntano alle zone alte della classifica.

Jacopo del Monaco 18 maggio 2025 (modifica il 18 maggio 2025 | 09:32)

Il 25esimo derby tra LA Galaxy e Los Angeles FC si giocherà stanotte alle 3:00 ora italiana presso il Dignity Health Sports Park. Le due squadre si affronteranno in occasione della 14ª giornata della Major League Soccer, ovvero la massima competizione statunitense. In questo momento, negli Stati Uniti si sta giocando la regular season della MLS. Vediamo come stanno andando le due squadre californiane.

LA Galaxy, AAA prima vittoria cercasi La partita di stanotte tra LA Galaxy e Los Angeles FC non mette in palio solo i 3 punti, ma anche il dominio della Citta degli Angeli fino alla prossima sfida. I Green and Gold, campioni degli Stati Uniti in carica, stanno deludendo in maniera evidente le aspettative. Ad oggi, infatti, occupano l'ultima posizione della Western Conference con soli 3 punti ottenuti in altrettanti pareggi. Con 10 gol segnati, hanno uno dei peggiori attacchi della MLS e hanno anche la peggior difesa, con ben 31 reti subite. In CONCACAF Champions Cup, invece, sono usciti ai quarti di finale per mano dei messicani del Tigres. I Galaxy mancano all'appuntamento con la vittoria in regular season dal 6 ottobre 2024 contro Austin e chissà se El Trafico possa essere la volta buona.

Los Angeles FC, puntare sempre più in alto Se da un lato la situazione in campionato è critica, non si può dire lo stesso per i Black and Gold. La squadra dell'ex Milan Olivier Giroud, che nell'ultimo match di MLS ha fornito un assist contro Seattle, è al quinto posto della Western Conference. Fino ad ora, i Los Angeles FC hanno totalizzato 21 punti in 13 partite, a -2 dal secondo posto, occupato da un'altra squadra della California: la neo-arrivata San Diego FC, in cui gioca l'ex Napoli Hirving Lozano. I Los Angeles, quindi, vogliono allungare ulteriormente la striscia di risultati utili positivi, visto che non perdono da 6 partite di fila (3 vittorie e 3 pareggi). Il loro percorso in CONCACAF Champions Cup, invece, è stato interrotto ai quarti di finale dall'Inter Miami di Lionel Messi che, a sua volta, è stato eliminato in semifinale dal Vancouver.