Tra Arsenal, Argentina e Aston Villa. il portiere argentino non conosce la parola sconfitta, quando arriva all'atto conclusivo
Argentina, "Dibu" Martinez irride il Brasile sul 4-1 palleggiando nella propria area
L'Aston Villa ha vinto la sua prima Europa League della storia. Un successo unico che la riporta nell'elite del calcio europeo. Gran parte del merito va a Unai Emery, al quinto trionfo in carriera. Ma non è l'unico a prendersi la gloria di una notte magica. Perché tra i grandi ad essere idolatrati c'è anche il Dibu Martinez. E lui, poi, quando vede una finale, quasi come Emery, non perde mai. Quasi, perché lo spagnolo una finale l'ha persa: l'argentino no. Con il successo di ieri, si è portato a 7 finali vinte su 7: un record storico di un giocatore che in pochi anni è riuscito a vincere un Mondiale con l'Argentina ed essere protagonista nel trionfo villans.
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🤯🇦🇷 Dibu Martínez ganó TODAS LAS FINALES QUE DISPUTÓ a lo largo de su carrera:— Sudanalytics (@sudanalytics_) May 20, 2026
🏆 FA Cup vs Arsenal, 2020.
🏆 Community Shield vs Liverpool, 2020.
🏆 Copa América vs Brasil, 2021.
🏆 Finalissima vs Italia, 2022.
🏆 Copa del Mundo vs Francia, 2022.
🏆 Copa América vs Colombia,… pic.twitter.com/BP7q9vduor
Dibu Martinez ancora decisivo...anche con un dito rottoVada la finale vinta e il record. Ma c'è un'altra particolarità che rende unica la serata di Dibu Martinez: il portiere argentino, infatti, ha giocato la finale...con un dito rotto. Non sarebbe una cosa straordinaria per un giocatore. Ma per un estremo difensore sì. Sopportare il dolore e riuscire comunque ad essere incisivo anche con un deficit importante. Ma il Dibu Martinez lo aveva detto anche prima del match: "Vincere a tutti i costi". Detto, fatto. Non avrebbe mai mollato, neppure con un dito rotto.
E così ha fatto. Ieri, non è stato molto impegnato. Il Friburgo si è reso poco incisivo sotto porta. Ma il suo marchio c'è stato. Eccome se c'è stato. Perché la finale si vince solo se ci si arriva. E su questo storico trionfo, ci sono anche le sue mani, decisive in più riprese in questo straordinario cammino. Ora si gode il successo e la storia. Sicuramente, il Dibu Martinez, ha riscritto l'ennesima pagina di una carriera che lo ha rilanciato e lo ha messo al tavolo dei big del calcio europeo. Ora testa al Mondiale.
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