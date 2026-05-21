L'Aston Villa ha vinto la sua prima Europa League della storia. Un successo unico che la riporta nell'elite del calcio europeo. Gran parte del merito va a Unai Emery, al quinto trionfo in carriera. Ma non è l'unico a prendersi la gloria di una notte magica. Perché tra i grandi ad essere idolatrati c'è anche il Dibu Martinez. E lui, poi, quando vede una finale, quasi come Emery, non perde mai. Quasi, perché lo spagnolo una finale l'ha persa: l'argentino no. Con il successo di ieri, si è portato a 7 finali vinte su 7: un record storico di un giocatore che in pochi anni è riuscito a vincere un Mondiale con l'Argentina ed essere protagonista nel trionfo villans.

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🤯🇦🇷 Dibu Martínez ganó TODAS LAS FINALES QUE DISPUTÓ a lo largo de su carrera:



🏆 FA Cup vs Arsenal, 2020.

🏆 Community Shield vs Liverpool, 2020.

🏆 Copa América vs Brasil, 2021.

🏆 Finalissima vs Italia, 2022.

🏆 Copa del Mundo vs Francia, 2022.

🏆 Copa América vs Colombia,… pic.twitter.com/BP7q9vduor — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 20, 2026

Dibu Martinez ancora decisivo...anche con un dito rotto

vinta e il. Ma c'è un'altra particolarità che rende unica la serata diil portiere argentino, infatti, ha giocato la finale...con un. Non sarebbe una cosa straordinaria per un giocatore. Ma per un estremo difensore sì. Sopportare il dolore e riuscire comunque ad essere incisivo anche con un deficit importante. Ma il Dibu Martinez lo aveva detto anche prima del match: "Vincere a tutti i costi". Detto, fatto. Non avrebbe mai mollato, neppure con un dito rotto.

ISTANBUL, TURCHIA - 20 MAGGIO: Unai Emery, allenatore dell'Aston Villa, festeggia seduto sulle spalle di Emiliano Martinez dopo la vittoria della squadra nella finale di UEFA Europa League 2026 tra SC Freiburg e Aston Villa FC al Besiktas Park il 20 maggio 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

E così ha fatto. Ieri, non è stato molto impegnato. Il Friburgo si è reso poco incisivo sotto porta. Ma il suo marchio c'è stato. Eccome se c'è stato. Perché la finale si vince solo se ci si arriva. E su questo storico trionfo, ci sono anche le sue mani, decisive in più riprese in questo straordinario cammino. Ora si gode il successo e la storia. Sicuramente, il Dibu Martinez, ha riscritto l'ennesima pagina di una carriera che lo ha rilanciato e lo ha messo al tavolo dei big del calcio europeo. Ora testa al Mondiale.

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