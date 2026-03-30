Una forma nettamente migliore e un "premio meritato" nel pomeriggio tra salite e discese di Eden

Michele Massa 30 marzo - 13:05

Qualcuno lo criticava aspramente negli ultimi anni da calciatore professionista per via della forma fisica. Oggi Eden Hazard risponde a tutti i criticoni con una bella soddisfazione personale. L'ex calciatore di Chelsea e Real Madrid nel weekend è stato protagonista di una maratona in bicicletta per le strade di Mallorca, completando l'intero percorso di oltre 160km.

Hazard batte se stesso, a Mallorca percorsi 167 km in bicicletta — Il belga, ritornato in splendida forma fisica, dopo il ritiro non ha mai nascosto la sua passione per la bicicletta. Dopo aver "assaggiato il campo" con una serie di alcuni percorsi in Belgio, ha deciso di tentare l'impresa decidendo di partecipare ad una delle corse per amatori più importanti in Spagna, la "Mallorca 167", tra salite, discese, sterrato e lo splendido paesaggio della Serra de Tramuntana.

Al termine della corsa, l'ex calciatore intervistato da alcune emittenti TV ha dichiarato: "I primi kilometri sono andati molto bene, ma gli ultimi 25 non passavano mai, sono stati impossibili. Devo continuare ad allenarmi e perdere altri kili, poi sarà tutto perfetto. Ora però festeggerò godendomi una buona birra, credo di meritarmela".

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Il calciatore, alla ricerca della migliore condizione, aveva partecipato a questo evento anche lo scorso anno, insieme a Lionel Scaloni, attuale C.T dell'Argentina. I risultati come evidenziato dai numeri sono stati nettamente migliori, dando ragione all'ottimo percorso di forma intrapreso dal belga. La passione per la bici non è mai stata nascosta da Eden, che ha promesso di partecipare ancora ad altre competizioni nel 2026.

Eden Hazard negli ultimi anni era stato criticato per la sua forma fisica, specialmente nella tormentata avventura al Real Madrid. Il calciatore belga ha deciso di rispondere "sul campo" ai tanti criticoni e sui social sono in parecchi a restare sorpresi della sua "nuova vita".