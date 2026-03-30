Blues londinese per il numero 10 dei Diavoli rossi del Belgio che ha incantato Stamford Bridge

Antonio Marchese 30 marzo - 09:59

Per la rubrica Il Calcio a Londra oggi vi raccontiamo la storia di uno di quei numeri 10 che hanno incantato quella parte del West London che fa il tifo per i Blues. Il 7 Giugno del 2019 la città si sveglia con la solita pioggerellina fine, tutti però sono in giro senza ombrello. C'è chi si copre con il cappuccio del soprabito, chi cammina a passo svelto, altri sanno che dopo dieci minuti cesserà di piovere e uscirà il sole. A Londra ci sono quattro stagioni in un giorno. Gli unici che provano a combattere contro il vento e aprono l'ombrello sono i turisti appena usciti da un coffee shop infreddoliti. Dalle parti di Stamford Bridge l’atmosfera è strana: ecco Eden Hazard!

Londra, Eden Hazard e l'addio al Chelsea La notizia era nell’aria da giorni. Le voci di mercato si inseguono nei corridoi stretti dello stadio dei Blues, i giornalisti si preparano a dare la notizia dell'anno. Eden Hazard ha firmato con il Real Madrid per una cifra vicina ai 120 milioni di euro . Il belga, idolo indiscusso di Stamford Bridge ha deciso dic edere alla tentazione dei Galattici, perchè quando arriva la telefonata del Real Madrid è impossibile attaccare la cornetta e rifiutare.

La Louviere Hazard nato a La Louviere, in Belgio, cresce nella squadra del Tubize, per poi esplodere definitivamente nel Lille, con cui vince anche un campionato e una Coppa di Francia. Nel 2012 sbarca a Londra e viene acquistato dal Chelsea, con cui per due volte vince la Premier League da protagonista. Con i Blues vince anche due Europa League, l’ultima proprio dieci giorni prima di approdare al Real, dove con una doppietta affossa l’Arsenal e regala l’ultima gioia ai tifosi.

Con i Blues ha realizzato 85 reti in 243 presenze, negli ultimi anni la sua crescita è stata esponenziale, nell’ultima stagione con il tecnico italiano Maurizio Sarri la sua consacrazione definitiva. Giocatore eclettico che dal centrocampo in avanti è stato dei migliori al mondo, unico nel suo ruolo. Fortemente voluto da Zinedine Zidane, che di classe se ne intende giusto un po' Hazard fu presentato al Santiago Bernabeu in grande stile. Da La Louviere al Santiago Bernabeu, ma Stamford Bridge sarà sempre casa sua.