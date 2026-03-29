Saka e Rice hanno lasciato il ritiro della nazionale inglese in seguito al pareggio per 1-1 contro l'Uruguay, nella partita valida per le amichevoli Nazionali in preparazione ai prossimi Mondiali 2026.

Gianmarco Inguscio Collaboratore 29 marzo - 11:39

Dopo una stagione ricca di successi, l'Arsenal di Mikel Arteta rischia di attraversare un periodo meno brillante di quanto si possa immaginare. L'ultima sconfitta nella finale di EFL Cup contro il Manchester City di Pep Guardiola, match terminato 0-2, porta con sé un'altra notizia negativa per il tecnico del 'Gunners': Bukayo Saka e Declan Rice hanno lasciato il ritiro della nazionale inglese in seguito al pareggio per 1-1 contro l'Uruguay, nella partita valida per le amichevoli Nazionali in preparazione ai prossimi Mondiali 2026. Ma non è tutto, perché anche Noni Madueke farà la stesso viaggio di ritorno con Saka e Rice.

Triplo infortunio, le parole del CT della nazionale inglese — I guai fisici che hanno colpito i calciatori inglesi preoccupano soprattutto Arteta, che in vista del finale di stagione, necessita della squadra al completo per evitare qualsiasi passo falso. Problemi fisici che creano meno grattacapi al commissario tecnico dell'Inghilterra, Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco, infatti, ha convocato ben 35 giocatori in vista delle prossime sfida contro Giappone, Nuova Zelanda e Costa Rica: tutti match amichevoli prima dell'esordio degli inglesi nel massimo torneo mondiale, previsto per il 17 giugno contro la Croazia.

Secondo quanto riportati da Mundo Deportivo, il tecnico tedesco ha comunicato: "A seguito dei problemi fisici riscontrati, Saka e Rice faranno ritorno all'Arsenal per svolgere ulteriori accertamenti medici. Situazione simile anche per Stones, calciatore dei Citizens". Inoltre, i due giocatori dei Gunners saranno seguiti da Madueke, quest'ultimo uscito anzitempo nell'ultima partita disputata.

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Arsenal, i prossimi impegni dei Gunners — I Gunners si trovano davanti a tutti in Premier League. punti conquistati dopo trentuno partite sono 70 e quelli di vantaggio dal City sono 9, anche se gli uomini di Guardiola vantano una partita in meno. Pertanto, il campionato resta ancora aperto, ma la sensazione degli addetti ai lavori è che possa essere la squadra di Arteta ad alzare la coppa al cielo.

Per quanto riguarda il cammino in Champions League, invece, Gyokeres e compagni hanno staccato il pass per i quarti battendo il Byern Leverkusen. Ora la sfida sarà contro i portoghesi dello Sporting. Infine, resta ancora in palio l'FA Cup, dove l'Arsenal dovrà affrontare il Southampton nel match valido per i quarti di finale.