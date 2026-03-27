Il massimo organo del calcio europeo ha programmato e comunicato anche le date dei quarti e delle semifinali

Federico Iezzi Collaboratore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 15:32)

Svolta storica per le coppe europee: cambia l'orario della finale di Champions League. La partita più importante della stagione calcistica europea, infatti, si giocherà a Budapest il 30 maggio. Ma non nel consueto orario serale, bensì alle ore 18. La Uefaha comunicato anche gli orari e le date dei quarti e delle semifinali del torneo.

Una svolta storica per la Champions: la finale si gioca alle 18 — La finale della Champions Leauge è la partita più importante del calcio europeo. Tutti siamo più o meno abituati: arriva quel sabato sera, di solito a fine maggio, e ci si siede al pub con gli amici oppure a casa davanti alla tv. Alle 21 c'è la finale. Quest'anno bisognerà cambiare programma e guardarsela all'ora dell'aperitivo. Già, perché la Uefa ha deciso di cambiare l'orario del match del 30 maggio che si giocherà a Buidapest nello stadio dedicato a Ferenc Puskas. La finale di Champions League si giocherà alle ore 18. Si tratta di un cambiamento epocale dato che, finora, questa partita è sempre stata un appuntamento serale.

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Gli orari dei quarti di finale e delle semifinali — La Uefa ha annunciato anche le date e gli orari in cui si svolgeranno i quarti di finale e poi le semifinali. Martedi 7 aprile, alle ore 21, si scontrano lo Sporting contro l'Arsenal di Arteta e il Bayern Monaco di Kompany in casa del Real Madrid. Il ritorno di queste due partite si svolgerà mercoldi 15 aprile alle ore 21. Sempre alle 21, ma di mercoledi 8 il Barcellona ospita l'Atletico Madrid di Simeone al Camp Nou, mentre il PSG dovrà vedersela con il Liverpool di Arne Slot. Gare di ritorno previste per martedi 14.

Per quanto riguarda il programma delle semifinali martedi 28 aprile giocheranno la gara di andata le vincenti di PSG-Liverpool e Real Madrid-Bayern Monaco. Le partite di ritorno sono state inserite nella serata di mercoledi 6 maggio. Il 29 aprile invece, un mercoledi, è il turno delle vincenti di Barcellona-Atletico e Sporting-Arsenal. Si rivedranno il 5 maggio.