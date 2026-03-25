Sulle orme di papà: Cristiano Ronaldo Jr verso il passaggio al Real Madrid

Voglia di crescere e scrivere pagine importanti della propria vita, il figlio dell'attaccante è pronto al "ritorno" in Spagna

Michele Massa 25 marzo - 12:32

All'età di quindici anni, Cristiano Ronaldo Jr è pronto al grande salto di carriera. Il figlio di CR7seguirà le orme del papà ed in vista c'è l'accordo col Real Madrid per inserire il giovane nella celebre "La Fabrica", il settore giovanile dei Blancos. I prossimi anni saranno cruciali per il ragazzo e per la propria crescita è fondamentale il ritorno in Europa.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

Cristiano Ronaldo Jr. verso il Real Madrid, l'ufficialità arriverà a breve — Cristiano Ronaldo Jr. ha sempre seguito il padre in tutte le sue avventure, in Italia lo si ricorda nel settore giovanile della Juventus, girato poi al Manchester United insieme al papà e infine in Arabia Saudita all'Al-Nassr. Come riportato dal giornalista spagnolo, Mario Cortegana, Cristiano ha deciso di tutelare la crescita del figlio e la volontà è quella di inserire Ronaldo Jr. ne "La Fabrica".

Clicca sull'immagine per guardare le partite live su SISAL

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto GOLDBET

Clicca su questa foto per vedere tutto il calcio gratis con LOTTOMATICA

A conferma della notizia c'è la testimonianza diretta. Il piccolo di casa Ronaldo in questi giorni è già a Madrid dove si sta allenando con l'U16 dei Blancos, convincendo tutti gli addetti ai lavori per il grande passo nell'impero Madridista. Alla base di questa scelta c'è la volontà di voler riportare il giovane in Europa.

Infatti come riportato sempre dal giornalista spagnolo, Cristiano Ronaldo Jr. in Arabia Saudita sembra essere un vero e proprio "fuori-categoria", per bravura e differenze con i propri compagni di squadra e di campionato. In un età così cruciale come l'adolescenza, se il sogno del giovane sarà quello di diventare un calciatore professionista serve fare il grande passo e il Real Madrid è pronto ad accoglierlo già dalle prossime settimane.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.