La Plata derby, dominio Estudiantes e firma anche di un ex Milan

LANUS, ARGENTINA - DECEMBER 13: Jose Sosa of Estudiantes de La Plata greets the fans after being replaced during the final match of Copa Argentina 2023 between Estudiantes and Defensa y Justicia at Estadio Ciudad de Lanus (La Fortaleza) on December 13, 2023 in Lanus, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)