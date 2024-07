La Plata Derby, scaramucce e tensioni verbali nella conferenza pre partita

Il capitano del Gimnasi non ha voluto salutare il centrocampista dell'Estudiantes arrivato tardi e dopo la conferenza tra i due c'è stato un faccia a faccia molto caldo, in vista del Classico di domenica

Emanuele Landi Redattore 27 luglio 2024 (modifica il 27 luglio 2024 | 13:42)

Santiago Ascacibar e Leonardo Morales stavano per venire alle mani. Nella conferenza stampa che precede la partita tra Estudiantes e Gimnasia, il classico di La Plata, ottavo appuntamento della Professional League 2024 in Argentina, c'è stata una conferenza congiunta, come di solito accade, ma dal clima bollente. L’evento si è svolto però al Land Plaza Hotel di La Plata ed è iniziato con qualche minuto di ritardo a causa del ritardo dell'ex centrocampista della Cremonese. Una volta apparso davanti ai giornalisti Ascacibar, Morales gli ha negato il saluto.

La Plata, scintille tra Ascacibar e Morales — Il centrocampista dell'Estudiantes, come riporta il quotidiano Ole', è rimasto sbalordito. Il tutto perché non sapeva Ascacibar se il difensore del "Lobo" fosse serio o se fosse uno scherzo. La verità è che da quando questa situazione di tensione si è verificata davanti a tutti, le autorità hanno deciso di iniziare il più rapidamente possibile e la conferenza, che è durata poco più di 11 minuti, non ha previsto il saluto di protocollo finale. Ascasibar ha scosso la testa e si è messo le mani dietro la schiena mentre Morales ha preso le distanze con le braccia vicine al corpo.

Fortunatamente gli addetti stampa di ciascuna squadra sono arrivati ​​in tempo per evitare che la situazione peggiorasse ulteriormente. Un addetto alla sicurezza dell’hotel è dovuto intervenire affinché i due giocatori non andassero da soli nel garage. L'Estudiantes arriva da otto partite senza vittoria ed è attualmente sedicesimo in classifica e questo già denota un certo nervosismo. Il Gimnasia, invece, arriva al classico platense con l'undicesima posizione. Sarà molto probabilmente un derby teso in campo (domenica 28 luglio ore 20 italiane) ma l'atmosfera ha già regalato scintille fuori dal campo, per un Classico de La Plata che si preannuncia scoppiettante.