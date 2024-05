La Red Bull sbarca in Inghilterra: quota di minoranza e sponsor del Leeds

Dopo Germania (Lipsia), Austria (Salisburgo), Brasile (Bragantino) e Stati Uniti (New York Red Bull), il marchio Red Bull approda in Inghilterra . Nella prossima stagione il colosso austriaco sarà il main sponsor del Leeds United , club con il quale è stato raggiunto un accordo economico per l'acquisto di una quota di minoranza. La nuova partnership potrebbe aiutare la squadra allenata da Daniel Farke a ritornare il prima possibile in Premier League , dopo la recente sconfitta nella finale playoff contro il Southampton .

L'entusiasmo di Paraag Marathe, presidente del Leeds United: "Sono entusiasta che la Red Bull si unisca a noi per costruire un futuro luminoso per il Leeds United e condivida il nostro profondo rispetto per questo club davvero speciale. In qualità di Presidente, il nostro consorzio di partner di investimento sarà prezioso per me mentre ci avviciniamo a questo momento importante per il club, ora e in futuro. L’aggiunta di Red Bull è una pietra miliare storica che consentirà ulteriormente al club di raggiungere il suo pieno potenziale competitivo”.