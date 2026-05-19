La Federazione calcistica della Repubblica Democratica del Congo ha avanzato una richiesta speciale alla FIFA in vista del prossimo Mondiale: includere simbolicamente Lumumba nella delegazione ufficiale della nazionale. Una decisione nata, secondo quanto emerso, direttamente dalla volontà dei giocatori, desiderosi di rendere omaggio a una figura profondamente legata alla storia del Paese.

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Michel ci sarà anche al Mondiale, la R.D. del Congo lo "convoca"

Coppa d'Africa

Negli ultimi mesi il tema è tornato al centro dell’attenzione anche grazie a, tifoso diventato celebre durante la recente. Sugli spalti, Kuka si distingue per un comportamento molto particolare: resta completamente immobile per tutti i 90 minuti della partita, come una vera e propria statua vivente.

Le immagini del tifoso hanno rapidamente fatto il giro dei social e delle televisioni internazionali, trasformandolo in uno dei volti più riconoscibili della passione calcistica congolese. Con il volto serio, gli abiti ispirati ai colori nazionali e una presenza quasi teatrale, Michel Kuka è diventato un simbolo di identità e appartenenza per tanti sostenitori della nazionale africana.

🇨🇩🚨 A pedido de los jugadores, la Federación de la República Democrática del Congo le solicitó a la FIFA incluir a Lumumba como parte de la delegación oficial en el Mundial. pic.twitter.com/Vpf9vyyEeT — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) May 18, 2026

Dietro il suo gesto, però, c’è un significato molto più profondo. Lo stesso Kuka ha spiegato che la sua immobilità sugli spalti rappresenta un omaggio alla memoria di Patrice Lumumba, storico leader indipendentista ed ex primo ministro del Congo, assassinato nel 1961. Ancora oggi Lumumba viene considerato un simbolo di libertà, emancipazione e orgoglio nazionale per milioni di congolesi. Proprio per questo motivo i giocatori della nazionale avrebbero chiesto alla federazione di rendergli omaggio anche durante il Mondiale, portando simbolicamente il suo nome all’interno della delegazione ufficiale.

L’iniziativa conferma il forte legame tra calcio, memoria storica e identità nazionale nella Repubblica Democratica del Congo. Per molti tifosi, infatti, il pallone non rappresenta soltanto sport e spettacolo, ma anche uno strumento capace di tramandare valori, memoria collettiva e senso di appartenenza alle nuove generazioni e tanto apprezzato da tutto il pubblico, locale e non.

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